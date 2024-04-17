Создать комфортные условия для жизни - задача № 1 для регионов. Это касается не только экономики, но и социальной сферы, строительства жилья, в том числе для многодетных семей. Например, в Горках за несколько лет вырос целый микрорайон. А еще развитие образования, здравоохранения, здесь растят будущих чемпионов.

Чем живет город и о планах на будущее самого северного города Могилевской области расскажет декан факультета механизации сельского хозяйства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Владимир Гусаров в рубрике "Панорамы" "Место для жизни".

Город Горки. С почти полувековой историей. Неразрывно связан в первую очередь с Белорусской государственной сельскохозяйственной академией. Кто не знает БГСХА - крупнейший и старейший вуз Европы и СНГ. Он и сегодня остается главным поставщиком кадров для АПК. Около 30 специальностей, в том числе зоотехники, агрономы, механики. И каждая важна для экономики Беларуси.





Сейчас здесь обучаются свыше 7 тыс. студентов не только из Беларуси. Например, из Китая, африканских государств, России, Азии. Практические навыки студенты отрабатывают на базе единственной в стране школе-ферме, есть свой рыбоводно-индустриальный комплекс.



Еще одна гордость вуза - учебно-выставочный центр, своего рода лаборатория технического сервиса и точного земледелия при факультете механизации сельского хозяйства, где я являюсь деканом. Могу с уверенностью сказать, что наши выпускники - отличные специалисты.



Сохранили в Горках и промышленный потенциал. С десяток предприятий сегодня работает на экономику города и района (это не считая сельскохозяйственных). Расширяет линейку продукции Горецкий молочный завод. Географию экспорта пиломатериалов - лесхоз. Наладили выпуск высокобелковых продуктов для здорового и спортивного питания. Увеличил объемы переработки и наш льнозавод - до 8 тыс. т в год. Спрос колоссальный.

На окраине Горок был когда-то пустырь. Теперь здесь новый микрорайон. И что ни год сдается еще один многоквартирный дом. В этом году еще 54 семьи отпразднуют новоселье.







Еще одна гордость - Горецкая ДЮСШ, место отдыха горожан и любителей здорового образа жизни, в том числе из соседних районов. Ледовая арена, тренажерный зал, обучение по шести видам спорта, в том числе футбол, легкая атлетика, хоккей. Есть где растить будущих чемпионов.

