"Место для жизни": Городок - уютный и комфортный населенный пункт на севере Беларуси

Белорусы трудятся на благо созидания, а еще научились всем сердцем любить свое. Например, на севере республики есть уютный и комфортный населенный пункт под названием Городок с холмистыми пейзажами. Они и подсказали идею создания там современной лыжероллерной трассы, на которой проводятся и международные старты. Городок - это комфортная среда для жизни и ведения бизнеса, современные учреждения образования. Руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 2 Анатолий Войлоков убежден, что Городок - это настоящее место для жизни (см. видео).