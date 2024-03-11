Место для жизни: Клецк - город на юге Минской области, который хорошеет и готовится отметить 900-летие

Край с оттенком радзивилловского колорита и неповторимым вкусом молочной продукции. Местные аграрии - непременные лидеры жатвы страны, а сам город задает тон в культуре, спорте, образовании и промышленности. Сегодня есть повод узнать больше о Клецке. Город на юге Минской области хорошеет и готовится отметить 900-летие.

Пройдемся по улицам этого райцентра вместе с Александром Мысло. Много лет он трудился в системе ЖКХ, поэтому как никто лучше знает весь город. Знакомимся ближе с Клецком и мы.