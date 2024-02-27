"Место для жизни": Костюковичи строят грандиозные планы на будущее

Один из государственных приоритетов Беларуси - развитие малых городов. Важные аспекты - доступность медицины, развитие инфраструктуры, экономики. Возьмем, к примеру, самый восточный город республики - Костюковичи, где производят самое большое количество цемента в стране. А еще растят будущих чемпионов, реализуют крупные социальные проекты. О них в рубрике "Место для жизни"рассказала жительница районного центра, замначальника цеха ОАО "Белорусский цементный завод" НатальяЯкименко.

Костюковичи - город с большой историей. В прошлом году ему исполнилось 515 лет.



Огромный вклад в развитие страны вносит Белорусский цементный завод, считает Наталья Якименко. "Я работаю на БЦЗ и горжусь этим. Первая технологическая линия предприятия была запущена еще в 1996 году. Тогда впервые в мировой практике был внедрен "сухой" способ производства цемента из высоковлажного сырья", - рассказывает специалист.



Сегодня БЦЗ - градообразующее предприятие, флагман строительной отрасли Беларуси. Численность работающих (с филиалами в Минске и Орше) - свыше 2,5 тыс. человек. Кстати, каждая третья тонна продукции вложена в строительство домов, предприятий, больниц, спортивных комплексов по всей стране.



В карьере Высокое добывают мергель. Из него и производят белорусский цемент. Только за прошлый год в Беларуси произведено свыше 5 млн тонн цемента, в том числе Белорусским цементным заводом 2 млн 2 тыс. тонн. Вообще залежь "Коммунарское" - самое крупное месторождение мергеля в СНГ. По оценкам специалистов, запасы сырья позволят заводу бесперебойно работать ближайшие сто лет. Наталья Якименко



Жители Костюкович вносят и огромный культурный вклад в развитие Беларуси, бережно сохраняя историю, считает Наталья Якименко. В городе есть Аллея Славы и памяти воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, с бронзовыми бюстами шести Героев Советского Союза - уроженцев Костюковщины.



"Важным социальным проектом стало строительство современного районного центра культуры. Он не только украсил наш город. Здесь теперь в комфортных условиях занимаются творчеством, сохраняют наши традиции. А у нас их немало - праздник Бульбы, "Гусінае свята", Луков день", - подчеркнула Наталья Якименко.



По ее мнению, на несколько ступенек выше стала и районная медицина. За год обновились все ФАПы и амбулатории. Сама же районная больница пополнилась современным эндоскопическим и стоматологическим оборудованием. В этом году здесь установят новый компьютерный томограф. Больница стала межрайонным центром по семи направлениям, в том числе в хирургии и гемодиализе помощь оказывают жителям всего юго-востока области.



Поддержать свое здоровье тоже есть где, уверена Наталья Якименко. "И не только на воркаут-площадках. Одна из них - подарок от Национального олимпийского комитета. Детско-юношеская спортивная школа с пятью отделениями: бокс, волейбол, футбол, дзюдо, легкая атлетика. Любимым местом отдыха стал и физкультурно-оздоровительный центр. Все игровые виды спорта, плавание, фитнес и даже скалодром", - не без гордости говорит жительница Костюкович.