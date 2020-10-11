Место для жизни. Лельчицкий район

Лельчицкий район - крупнейший в Гомельской области и третий по величине в Беларуси. По данным Государственного лесного кадастра, это самый, скажем так, лесной регион страны.

Эти места называют белорусской Карелией или полесской Скандинавией. Единственное место на территории страны, где можно дотронуться до остатков древнейших гор на Земле. Живописные места. Путешественникам на заметку.

Здесь же находится единственный в стране карьер по добыче гранитных плит. Подробнее о районе на юго-западе Беларуси расскажет Ксения Лебедева в рубрике "Место для жизни".

Несколько фактов о Лельчицком районе. Он граничит сразу с несколькими областями Украины - Житомирской и Ровненской. Край называют белорусским Руром, сравнивая с богатейшей областью Германии. И неспроста. Ведь 70% территории занимают леса, а недра богаты залежами гранита, глины, бурого угля, торфа - в общем, настоящий рай для строителей и предпринимателей.

Но об этом чуть позже. Сейчас главное - урожай: клюква не ждет, на ее уборку отводится порядка недели. Это хозяйство принадлежит местному лесхозу. В 80-х осушили 10 гектаров болот, территорию засадили крупноплодной клюквой. Для сбора ягоды ежегодно приглашают местных - чем не подспорье к основному заработку?

Только в прошлом году собрали и реализовали внутри страны более 50 тонн ягоды. А вот каким рецептом поделились полешуки - хозяйкам на заметку.







Основная деятельность лесхоза - конечно, переработка древесины. В 2017-м стартовала модернизация - все производство практически обновили. Благодаря новой лесопилке объемы увеличились более чем на половину. При этом сократили низкопроизводительное оборудование, но не людей - их переобучили и поставили к новому оборудованию.

Выручка от экспорта на текущий период составила полтора миллиона долларов. В сравнении с прошлым годом это больше на треть.

Покупают белорусский продукт деревопереработки Нидерланды, Польша, Латвия, Литва, Бельгия, Великобритания, Китай.

Сейчас осваивают производство мебельных щитов. Шкафы и комоды, сделанные из лельчицкого дерева, отправляются в страны Скандинавии.

В Лельчицком районе проживают 25 тысяч человек, при этом район - крупнейший по площади в Гомельской области и третий по величине в республике. Два года назад его возглавил Сергей Михайлович Коссинский - уроженец Лельчицкого края, более 20 лет проработал в структурах МВД.

Камень глушковичский - уникальный. Единственное месторождение в Республике Беларусь.

Таким камнем облицованы станции Минского метрополитена, Национального аэропорта, храма Христа Спасителя в Москве. Эта гранитная порода сформировалась несколько миллиардов лет назад. Еще одна ее уникальность - то, что она на поверхности: здесь даже деревья из камня растут.







Такой контраст в работе с камнем: где-то нужна грубая сила, а где-то только тонкий, почти ювелирный подход. Если оценивать запасы двух глушковичских карьеров, то выходит, что щебень смогут добывать при текущих объемах еще 300 лет, а облицовочный гранит - более 400. В планах предприятия - на следующий год установить дополнительные станки, что позволит увеличить объем производства на 20%.

Вот такие женщины в регионе - сильные и уверенные в себе. 40 тонн кирпича в день - работа не для слабых, и речь не только о подкачанных плечах.

Почти весь район во время Великой Отечественной войны был сожжен фашистами. На момент освобождения насчитывалось около 10 уцелевших домов. Залежи глины стали одной из причин постройки здесь кирпичного завода. Несмотря на раритетность производства, кирпич элитный - ручная работа и его крепость позволяют успешно торговать. Кстати, вот эта печь для обжига в Беларуси осталась единственная. На заметку любителям промышленного туризма.