"Место для жизни". Малоритский район

Малоритский района граничит с Украиной, поэтому понятия "переселенец" в обиходе здесь не существует – половина семей имеет близкие родственные связи, но есть и те, кто приехал с Донбасса. Конечно, приняли как своих. Здесь более 100 женщин имеют звание "Мать-героиня" (это от 5 и более детей). А с председателем района можно пообщаться через социальные сети. Я бы сказала, тоже местная особенность.



Об этом и не только смотрите прямо сейчас в нашей традиционной рубрике "Место для жизни". Малорита и район сегодня активно развиваются. Строительство как один из показателей. Ведь если строят, значит есть для кого.

Факт



Ежегодно в районе сдается по одному многоквартирному жилому дому, не считая активное индивидуальное строительство. В целом в год появляется более 8 тысяч квадратных метров нового жилья в районе.



Кстати, в районе изготавливают и материалы для строительства. Заглянем на производство. Сергей отвечает за качество производства кирпича и настроение подчиненных - начальник цеха.Работает здесь более 10 лет.



Предприятие экспортоориентированное - 98 % продукции уходит за рубеж. Работают по предоплате, а мощности загружены по максимуму. Однако сегодня столкнулись с проблемой транспортировки.



Одно из старейших предприятий Малоритского района и, наверно, самое известное - консервноовощесушильный комбинат с его продуктами для самых маленьких. Свой первый продукт здесь выпустили почти 60 лет назад, но технологичный уровень достойный - модернизация проходит регулярно.Все продукты здесь готовят из свежего сырья. Если раньше, например, персиковое пюре закупали, теперь закупают сами фрукты. Для этого ездили в Молдавию, чтобы выбрать сады с сортами, подходящими для производства детского питания. Теперь 400 тонн персиков ежегодно везут сюда из садов Молдавии.



