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"Место для жизни". Малоритский район
Малоритский района граничит с Украиной, поэтому понятия "переселенец" в обиходе здесь не существует – половина семей имеет близкие родственные связи, но есть и те, кто приехал с Донбасса. Конечно, приняли как своих. Здесь более 100 женщин имеют звание "Мать-героиня" (это от 5 и более детей). А с председателем района можно пообщаться через социальные сети. Я бы сказала, тоже местная особенность.
Об этом и не только смотрите прямо сейчас в нашей традиционной рубрике "Место для жизни". Малорита и район сегодня активно развиваются. Строительство как один из показателей. Ведь если строят, значит есть для кого.
Факт
Ежегодно в районе сдается по одному многоквартирному жилому дому, не считая активное индивидуальное строительство. В целом в год появляется более 8 тысяч квадратных метров нового жилья в районе.
Кстати, в районе изготавливают и материалы для строительства. Заглянем на производство. Сергей отвечает за качество производства кирпича и настроение подчиненных - начальник цеха.Работает здесь более 10 лет.
Предприятие экспортоориентированное - 98 % продукции уходит за рубеж. Работают по предоплате, а мощности загружены по максимуму. Однако сегодня столкнулись с проблемой транспортировки.
Одно из старейших предприятий Малоритского района и, наверно, самое известное - консервноовощесушильный комбинат с его продуктами для самых маленьких. Свой первый продукт здесь выпустили почти 60 лет назад, но технологичный уровень достойный - модернизация проходит регулярно.Все продукты здесь готовят из свежего сырья. Если раньше, например, персиковое пюре закупали, теперь закупают сами фрукты. Для этого ездили в Молдавию, чтобы выбрать сады с сортами, подходящими для производства детского питания. Теперь 400 тонн персиков ежегодно везут сюда из садов Молдавии.
С заботой о будущем поколении подходят и в сфере образования и спорта. Создана вся необходимая инфраструктура для физического развития. В таком небольшом городке как Малорита есть даже свой теннисный корт. Семья Дмитриевых из Луганска. Сейчас у них 9 детей. 4 родились уже в Беларуси. При поддержке государства свой дом построила и семья Федорок - у них 6 детей.
Алина счастливая мама, пока муж в рейсах (он дальнобойщик),сама со всем справляется. Увлекается изготовлением бездрожжевого хлеба. Кстати, в Малорите уже вышло из моды ходить с жалобами в райисполком на прием к чиновникам. Здесь работу организовали так, что любой вопрос можно решить не выходя из дома.
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