Место для жизни на севере Беларуси. Чего ждать Миорскому краю - рассказал его руководитель

Металлопрокатный завод станет центральным в развитии района

Мы находимся среди станков. Кто из них главный, кто принесет деньги в район.

Металлопрокатный завод станет центральным в развитии района. Появятся 650 рабочих мест - уже работают 280 человек, средняя зарплата здесь составила свыше 2 тысяч белорусских рублей. Для сравнения: в районе за октябрь - в 3 раза меньше.

После полного запуска будут изготавливать 240 тысяч тонн белой жести, 30 тысяч тонн оставят в стране, остальное уйдет на экспорт. Это будет тонкий металлический лист, с обеих сторон покрытый слоем олова - будущая упаковка для консервов, напитков в жестяных банках, аэрозолей и лакокрасочной продукции. Фактически половину бюджета района составят налоговые поступления с этого предприятия.

Ключевым инвестором в создание нового производства стала австрийская компания

Ключевым инвестором в создание нового производства стала австрийская компания, капитал превышает 200 миллионов евро. По расчетам специалистов, проект окупится за 5 лет.

А вот это Миорский мясокомбинат. Несколько лет назад это было градообразующее предприятие. Экспорт в Российскую Федерацию составлял 95%. Но дорогу на соседний рынок миорской колбасе закрыли. Производитель переориентировался на Казахстан, Узбекистан, теперь планируют поставки в Китай. Объемы пока не те, как прежде, но надежда есть.

В начале месяца Россия вновь открыла дорогу мясу из Миор. В день нашего приезда планировали отправить первые 10 тонн в Москву. Говорят, и Санкт-Петербург уже ждет возобновления поставок. Только вот доверия прежнего нет, на один рынок больше работать не хотят. Тем более закончили модернизацию, закупили новые холодильные камеры и камеру шоковой заморозки, что позволяет расширить ассортимент продукции и удлинить расстояния доставки.

Болотно-озерный комплекс Ельня - самый большой в Беларуси и один из крупнейших на Евразийском материке

Эти более 25 тысяч гектаров находятся под особой охраной государства и международного сообщества.

Это один из древнейших памятников ледникового периода. В перспективе район хочет приобрести вертолет, чтобы показать туристам красоту Миорского края с высоты птичьего полета.

По болотам заказника ходят туристы, все больше иностранные, чтобы на себе ощутить прелести белорусской Амазонии – так они называют это место. Организуют здесь и ночевки на болотах в летний период, а осенью сбор клюквы - это самое ягодное место в республике.

Новую больницу в Миорах открыли в мае прошлого года. До этого и врачи, и пациенты теснились в старых корпусах, разбросанных по всему городу. Некоторые подсобные помещения были со времен Великой Отечественной войны.

Строительство перспективного завода вдохнуло новую жизнь в северный район. Появится не только инфраструктура для жизни и новые рабочие места, но и жилье с определенным колоритом.

Чтобы ощутить очарование небольших немецких деревушек, необязательно ехать в Австрию или Германию. Теперь дома в стиле "фахверк" строят в Миорах для специалистов Металлопрокатного завода. Кстати, этот квартал мы увидели из окна автомобиля, когда выезжали из города, и не остановиться просто не могли. Кстати дома эти энергоэффективные и сделаны под ключ - заезжай и живи. А строились и проектировались белорусами.