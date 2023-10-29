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"Место для жизни": Несвижский край - один из самых красивых, древних и таинственных районов Беларуси
Несвижский край - один из самых красивых, древних и таинственных районов Синеокой. Он привлекает туристов изяществом, самобытностью и, конечно, перспективами. Живописный уголок на юго-западе Минской области славится своим агропромышленным комплексом, который является мощным локомотивом экономической сферы.
А еще здесь производят пищевые продукты, напитки и медицинские препараты. С людьми, которые с гордостью в голосе и с любовью в сердце называют "Местом для жизни" живописный Несвижский край, знакомилась Катерина Стреха.
Место для жизни
Достопримечательности города в представлении не нуждаются. Несвиж в первую очередь славится замком, который в свое время принадлежал магнатскому роду Радзивиллов. Мы же постараемся показать этот край с непривычной для всех стороны.
Начинаем наше мини-путешествие с историко-культурной услады города. Недалеко от шикарной резиденции Радзивиллов находится художественная галерея "Мара". Идейный вдохновитель творческого пространства, в котором царит атмосфера высокого искусства, Член Союза художников Беларуси и искусствовед Лариса Бортник.
Кресло курульное прибыло к нам из частного собрания, и здесь когда-то сидел человек, который имеет отношение к предыдущей эпохе. Кресло приносит удачу еще и нашим посетителям. Поэтому сегодня мы называем его "креслом исполнения желаний". Кстати, и вам предлагаю сесть в это кресло что-нибудь загадать! Потому что в "Маре" мечты сбываются!
За плечами - почти полувековой опыт, потому и есть о чем рассказать людям. Ради этого уютного храма искусства в Несвиже женщина сменила место жительства - уехала из столицы в маленький городок.
Я так чувствую себя здесь на земле гораздо лучше, чем в Минске на своем девятом этаже. До создания художественной галереи профессиональной здесь люди не могли и мечтать об этой профессии, потому что она была неприменима здесь. Ну а сегодня есть галерея, значит, уже можно и формировать кадры!
Анастасия - 33-летний дипломированный юрист со знанием нескольких иностранных языков. Училась в столичном вузе, после окончания прожила в Минске всего год и приняла решение вернуться в родной и дорогой сердцу Несвиж. Говорит, что ни разу не пожалела!
В одно время собрала вещи и просто уволилась. Вернулась сюда, домой. Благодаря тому, что пришла в галерею работать, еще больше укоренилась здесь. Потому что это очень интересно, увлекательно, идет такое развитие не только в искусстве, но и в других областях. Например, в дизайне, потому что нужно делать афиши и другие пригласительные билеты, в общении с людьми, в коммуникации с теми же детьми.
С детьми на "ты" и сотрудники Городейского центра культуры. К большой и дружной команде единомышленников полтора года назад присоединилась Полина Михайловна. Увидела немало городов, прежде чем приняла решение вернуться на свою малую родину.
Родилась здесь, родился мой муж и мои дети. Мне нравится Городея. Здесь все для жизни есть: и школа, и школа искусств, и бассейн. Инфраструктура здесь развита. Поэтому куда-то уезжать нет смысла.
Мешковина, клей-пистолет, синтепон и парочка незамысловатых декоративных элементов. Казалось бы, такой скромный набор, а из него получается настоящий шедевр. За ним - часы ювелирной работы мастера.
А это гордость Несвижа - Центральная районная больница. По указанию главы государства недавно сделали ремонт на 15 фельдшерско-акушерских пунктах и в 8 врачебных амбулаториях. К 800-летию района открыли поликлинику, где продолжают модернизацию системы медицинского газоснабжения. В этом году также закупили эндоскопическое оборудование и установили новый маммографический аппарат для скрининга рака молочный железы. Работы по укреплению материально-технической базы продолжаются. Особое внимание - укомплектованию кадрового состава.
За последние три года наш врачебный коллектив омолодился на 20 %. К нам пришло 27 врачей - молодых специалистов. Продолжаем работу по кадровому обеспечению нашего учреждения, но и всех заинтересованных мы ждем у себя. Готовы предоставить работу и возможность переподготовки по различным специальностям.
Укомплектованность учреждения здравоохранения - практически стопроцентная. Сегодня в Несвижской ЦРБ работают почти 860 человек.
Максим и Татьяна Брунько - продолжатели врачебных династий. Заместитель главного врача по медицинской части и врач-невролог свою судьбу встретили на рабочем месте. Достаточно было только одного взгляда, чтобы понять - это навсегда! Пара три года в браке. Молодые люди разу не пожалели о своем выборе. Впрочем, как и о том, что местом для жизни однажды выбрали Несвиж.
Мы получили возможность жить в арендном жилье, через несколько лет у нас появилась возможность построить собственное жилье. Мы практически уже заселились в это собственное жилье. Помимо всего этого нас устраивает полностью заработная плата и иные льготы, которые предоставляются нашим учреждением здравоохранения.
Коллектив хороший, дружелюбный. Все помогают. Можно провести консилиум. Если какой-то тяжелый пациент - все придут на помощь. Это очень поддерживает, когда чувствуешь руку коллеги!
Крупнейший производитель и поставщик мясной и молочной продукции в Несвижском районе - агрокомбинат "Снов". На территории в 9,5 тыс. га выращивают зерновые и кормовые культуры, разводят свиней, птиц и крупный рогатый скот. Только за 9 месяцев текущего года товарооборот составил почти 47 млн рублей. Два последних десятилетия агрокомбинатом руководит Николай Радоман. С этим хозяйством связана вся его жизнь - здесь трудились деды и родители, да и сам проработал в колхозе 44 года.
Это не то хозяйство сельское, которое было 10, 15, 20 лет назад! Это уже новые технологии, новые инженерные решения и агрономические. И здесь должно исполняться все точно от а до я. Поэтому, тогда есть трудовая дисциплина в коллективе - есть, конечно, тогда успех. Надо в трудовом коллективе уметь человека и похвалить, и поощрить, с него потребовать как с человека, не унижая его и человеческих достоинств.
О том, что труд в сельском хозяйстве нелегок - начинается с рассветом и не знает выходных - говорит механизатор Федор Заяц. На протяжении десятилетий здесь работают его родственники. Общий трудовой стаж - 268 лет.
Поеду на работу с плугами, сейчас буду делать обслуживание плуга. Нужно помазать шаровые. К семи на работу - в шесть до дому. А летом раньше на работу и позже домой.
Сегодня "Местом для жизни" Несвижский край называют почти 40 тыс. человек. Это люди, которые любят и ценят живописный район Минщины, богатый свидетельствами древних времен и прекрасно подходящий для туристического отдыха в Беларуси.
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