3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Место для жизни": Осиповичи гордятся своей историей и достижениями
От продуктов питания до выпуска инструментов медицинского назначения. А еще поправить свое здоровье сюда приезжают даже из соседних районов. Один из главных принципов развития городов - создание комфортных условий для жизни - успешно удалось реализовать в Осиповичах. Здесь и сейчас в стадии реализации ряд промышленных и социальных проектов. О том, как еще один населенный пункт Беларуси стал "местом для жизни", расскажет новый герой проекта "Панорамы".
Мой любимый город - Осиповичи. Райцентр Могилевской области, насчитывающий без малого 30 тыс. жителей. Город воинской и трудовой славы. Крупный железнодорожный и промышленный центр.
Осиповичи оказался очень удобным городом в плане логистики, считает Анна. Республиканского значения трассы связали его с Бобруйском, Глуском и Минском. Но сюда удобно добраться из любой точки Беларуси.
Экономика города за эти годы стала еще крепче. Успешно работают с десяток предприятий. А нашу продукцию знают далеко за пределами страны. И это не только продукты питания, но и бытовая химия, кровли, инструменты медицинского назначения.
Знаменитые вагоноцистерны и платформы - благодаря им грузоперевозки стали чаще, увеличив внешнеторговый оборот нашей страны, в том числе с азиатскими странами. Крупный инвестпроект по модернизации на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов. Здесь появились современные роботы.
Благодаря развитию промышленного потенциала удалось сделать многое и для развития социальной сферы Осиповичей. Обновились улицы, школы, детские сады. Появился новый микрорайон. Здесь сейчас завершается строительство образовательного центра - большой школы, в том числе спортивной с детским садом. Украшением микрорайона стал и физкультурно-оздоровительный комплекс.
На новый уровень вышла и медицина - модернизировали центральную районную больницу. Здесь открылся новый корпус, настоящий диагностический центр. В круглосуточном режиме работает современный рентген-кабинет, компьютерный томограф. Лапароскопия, протезирование. "Раньше пациентам приходилось обращаться в Бобруйск и даже столицу за помощью. Теперь все на месте. Обновлена и районная поликлиника", - рассказала местная жительница.
Мы строим свое будущее, не забывая о прошлом, в том числе героическом, связанном с Великой Отечественной войной. Воины - уроженцы Осиповичей - доблестно сражались на фронтах. А сами горожане, сельчане объединились в партизанские отряды, чтобы противостоять фашистам. Знаменитая и самая крупная сухопутная транспортная диверсия времен Второй мировой войны на железной дороге произошла именно в Осиповичах в июле 1943-го.
По словам Анны, у горожан тоже есть свое место силы - это аллея героев. "Здесь проходят уроки мужества, встречи ветеранов. Здесь в этом году установлен и знак в честь присвоения городу по указу Президента вымпела "За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны". Нам есть чем гордиться и что ценить - нашу страну и наш город, мир и спокойствие - и передать это все нашему молодому поколению", - уверена она.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов