"Место для жизни": Осиповичи гордятся своей историей и достижениями

От продуктов питания до выпуска инструментов медицинского назначения. А еще поправить свое здоровье сюда приезжают даже из соседних районов. Один из главных принципов развития городов - создание комфортных условий для жизни - успешно удалось реализовать в Осиповичах. Здесь и сейчас в стадии реализации ряд промышленных и социальных проектов. О том, как еще один населенный пункт Беларуси стал "местом для жизни", расскажет новый герой проекта "Панорамы".

Мой любимый город - Осиповичи. Райцентр Могилевской области, насчитывающий без малого 30 тыс. жителей. Город воинской и трудовой славы. Крупный железнодорожный и промышленный центр. Анна Бобченок, заведующая отделом Осиповичского районного центра творчества детей и молодежи

Осиповичи оказался очень удобным городом в плане логистики, считает Анна. Республиканского значения трассы связали его с Бобруйском, Глуском и Минском. Но сюда удобно добраться из любой точки Беларуси.

Экономика города за эти годы стала еще крепче. Успешно работают с десяток предприятий. А нашу продукцию знают далеко за пределами страны. И это не только продукты питания, но и бытовая химия, кровли, инструменты медицинского назначения.

Знаменитые вагоноцистерны и платформы - благодаря им грузоперевозки стали чаще, увеличив внешнеторговый оборот нашей страны, в том числе с азиатскими странами. Крупный инвестпроект по модернизации на Осиповичском заводе автомобильных агрегатов. Здесь появились современные роботы.





Благодаря развитию промышленного потенциала удалось сделать многое и для развития социальной сферы Осиповичей. Обновились улицы, школы, детские сады. Появился новый микрорайон. Здесь сейчас завершается строительство образовательного центра - большой школы, в том числе спортивной с детским садом. Украшением микрорайона стал и физкультурно-оздоровительный комплекс.

На новый уровень вышла и медицина - модернизировали центральную районную больницу. Здесь открылся новый корпус, настоящий диагностический центр. В круглосуточном режиме работает современный рентген-кабинет, компьютерный томограф. Лапароскопия, протезирование. "Раньше пациентам приходилось обращаться в Бобруйск и даже столицу за помощью. Теперь все на месте. Обновлена и районная поликлиника", - рассказала местная жительница.

Мы строим свое будущее, не забывая о прошлом, в том числе героическом, связанном с Великой Отечественной войной. Воины - уроженцы Осиповичей - доблестно сражались на фронтах. А сами горожане, сельчане объединились в партизанские отряды, чтобы противостоять фашистам. Знаменитая и самая крупная сухопутная транспортная диверсия времен Второй мировой войны на железной дороге произошла именно в Осиповичах в июле 1943-го. Анна Бобченок