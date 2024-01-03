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"Место для жизни": особая энергия притяжения - крупный промышленный, научный и культурный центр Гомель

Спецпремией Президента в 2022-м был отмечен и коллектив Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

В город над Сожем устремляются тысячи туристов, чтобы посетить легендарную резиденцию Румянцевых-Паскевичей. Величественный дворец входит в пятерку лучших музеев Беларуси.

И сейчас предлагаем посмотреть на него, а также на знаковые места и достопримечательности города глазами директора музея Оксаны Тороповой в проекте "Место для жизни".

Гомель сегодня - второй по величине и экономическому потенциалу город страны, с развитой инфраструктурой, промышленностью, наукой и культурой. Его можно любить уже за то, что здесь есть дворцово-парковый ансамбль. Это место с особой энергией притяжения. Люди чувствовали это во все эпохи. Классическая архитектура в безупречной гармонии с природой, рассказывает Оксана Торопова.
Оксана Торопова, директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля

"Дворец Румянцевых-Паскевичей - памятник архитектуры конца XVIII - начала XX веков. Главная достопримечательность города. Роскошные дворянские интерьеры и современные выставочные проекты: музыкальные вечера, авторские экскурсии, детские проекты. Здесь бьется историческое и культурное сердце нашего города, задавая настроение, которое уносит каждый, покидая дворец и парк", - говорит директор музея.


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В Гомеле на каждом шагу удивительное соседство истории и современности, считает она. Старый универмаг, музей истории города, картинная галерея, драматический театр, цирк, областной общественно-культурный центр, современный кинотеатр.

Доступная и эффективная медицинская помощь - тот самый показатель, который многое значит. Гомельскую центральную поликлинику называем поликлиникой настоящего и будущего. И впечатляет она возможностями. 8 клинических и 4 диагностических отделения, мощное оснащение современными технологиями. Пациентов ведут от самого рождения до золотого возраста. Квалифицированную помощь получают около 40 тыс. жителей.
Оксана Торопова, директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля

"Чтобы оставить приятное послевкусие от новогодних дней, более миллиона сладких подарков подготовила наша кондитерская фабрика, - рассказывает Оксана Торопова. - Не только белорусы смогли открыть красочные коробочки и насладиться натуральным вкусом белорусских конфет, вафель, карамели. Покупателями стали сладкоежки из России и Израиля".

Атмосфера сказки и чудес во всем. Разноцветными узорами и динамичными картинками раскрашены в эти дни улицы Гомеля. Новый год - время надежд и веры в настоящее волшебство. Приезжайте к нам в гости и убедитесь в этом сами. Гомель - лучшее место для жизни!
Оксана Торопова, директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля

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