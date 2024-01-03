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"Место для жизни": особая энергия притяжения - крупный промышленный, научный и культурный центр Гомель
Спецпремией Президента в 2022-м был отмечен и коллектив Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
В город над Сожем устремляются тысячи туристов, чтобы посетить легендарную резиденцию Румянцевых-Паскевичей. Величественный дворец входит в пятерку лучших музеев Беларуси.
И сейчас предлагаем посмотреть на него, а также на знаковые места и достопримечательности города глазами директора музея Оксаны Тороповой в проекте "Место для жизни".
Гомель сегодня - второй по величине и экономическому потенциалу город страны, с развитой инфраструктурой, промышленностью, наукой и культурой. Его можно любить уже за то, что здесь есть дворцово-парковый ансамбль. Это место с особой энергией притяжения. Люди чувствовали это во все эпохи. Классическая архитектура в безупречной гармонии с природой, рассказывает Оксана Торопова.
"Дворец Румянцевых-Паскевичей - памятник архитектуры конца XVIII - начала XX веков. Главная достопримечательность города. Роскошные дворянские интерьеры и современные выставочные проекты: музыкальные вечера, авторские экскурсии, детские проекты. Здесь бьется историческое и культурное сердце нашего города, задавая настроение, которое уносит каждый, покидая дворец и парк", - говорит директор музея.
В Гомеле на каждом шагу удивительное соседство истории и современности, считает она. Старый универмаг, музей истории города, картинная галерея, драматический театр, цирк, областной общественно-культурный центр, современный кинотеатр.
Доступная и эффективная медицинская помощь - тот самый показатель, который многое значит. Гомельскую центральную поликлинику называем поликлиникой настоящего и будущего. И впечатляет она возможностями. 8 клинических и 4 диагностических отделения, мощное оснащение современными технологиями. Пациентов ведут от самого рождения до золотого возраста. Квалифицированную помощь получают около 40 тыс. жителей.
"Чтобы оставить приятное послевкусие от новогодних дней, более миллиона сладких подарков подготовила наша кондитерская фабрика, - рассказывает Оксана Торопова. - Не только белорусы смогли открыть красочные коробочки и насладиться натуральным вкусом белорусских конфет, вафель, карамели. Покупателями стали сладкоежки из России и Израиля".
Атмосфера сказки и чудес во всем. Разноцветными узорами и динамичными картинками раскрашены в эти дни улицы Гомеля. Новый год - время надежд и веры в настоящее волшебство. Приезжайте к нам в гости и убедитесь в этом сами. Гомель - лучшее место для жизни!
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