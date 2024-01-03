"Место для жизни": особая энергия притяжения - крупный промышленный, научный и культурный центр Гомель

Гомель сегодня - второй по величине и экономическому потенциалу город страны, с развитой инфраструктурой, промышленностью, наукой и культурой. Его можно любить уже за то, что здесь есть дворцово-парковый ансамбль. Это место с особой энергией притяжения. Люди чувствовали это во все эпохи. Классическая архитектура в безупречной гармонии с природой, рассказывает Оксана Торопова.

Оксана Торопова, директор музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля