Место для жизни. Островец

Чем живет город атомщиков Островец, мы решили увидеть своими глазами. Здесь с начала строительства появились сотни рабочих мест, которые привлекают специалистов из разных уголков Беларуси и не только. Чтобы было комфортно жить, развивается инфраструктура. А потому и население райцентра не переставая растет.



Как преобразился город - расскажет Александра Кавелич.Два десятка километров от самого высокотехнологического объекта страны. Небольшой Островец сейчас называют атомградом. За несколько лет тихий райцентр превратился в оживленный город с современной инфраструктурой.





До начала строительства АЭС тут проживало всего 8 тысяч человек, сейчас - больше 11

А поэтому новые адреса на городской карте появляются один за одним. Детские сады, школы, жилые микрорайоны. В одном из таких встречаем семью Леонтюк. В Гродненскую область Елена последовала вслед за мужем. Теперь здесь воспитывают троих сыновей.А этоодна из самых популярных локаций среди жителей всех возрастов. Большой спортивный комплекс открыли полгода назад. Он стал домашней площадкой для городской футбольной команды.





Создать город, в котором хочется жить - такая задача стояла перед местными властями