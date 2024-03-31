"Место для жизни": откуда в Чашникском районе тропики с экзотическими фруктами и почему приезжают из соседних регионов

Инициатива Президента "Один район - один проект" стала действенным инструментом для развития экономики в регионах. Да, где-то пока буксует, не без проблем, но во многих уголках Беларуси появляются новые возможности. Например, в Чашникском районе делают ставку на промышленность: создают с нуля производства и расширяют ассортимент выпускаемых товаров. А благодаря Лукомскому озеру, растет и туристическое направление.

Что означает аббревиатура NVL, почему в Чашникский район приезжают жители соседних территорий и откуда в северном регионе тропики? Расскажет Елизавета Синяк в рубрике "Место для жизни".

Когда-то в эти края Лариса вместе с мужем приезжали "дышать белорусской природой" и ловить рыбу. Но больше десятка лет назад решили обосноваться, и для всей семьи деревня Абузерье Чашникского района стала домом.

"Здесь у меня очень большой участок, и можно покататься на велосипедах. Часто в футбол играю. Летом приезжают очень много детей, хоть и деревня маленькая", - говорит мальчик.

А еще построили усадьбу, из разных городов принимают гостей, которые испытывают 50 оттенков "восхищения".

Экзотические фрукты, 15-килограммовые рыбы и редкие представители флоры - в теплице создали настоящие тропики. И все это отлично гармонирует с белорусской природой и современным сервисом.

У нас растут лимоны, плодоносят и вызревают бананы, инжир, мандарины. Пальмы, которым 25 лет. Мы предоставляем проживание, питание, баню для гостей, и наши гости имеют возможность купаться в озере. Лариса Козырицкая, хозяйка агроусадьбы

Лукомское озеро по площади четвертое в Беларуси. Здесь водится около 20 видов рыб, а волны, словно морские.

Просто посмотрите на эти краски: голубой, синий, фиолетовый, розовый и шикарная кристально-чистая вода, а еще восхитительный закат - настоящий белорусский курорт.





"Водное зеркало" участвует еще и в выработке электроэнергии. Озеро используется как водоем-охладитель Лукомльской ГРЭС.

Из озера сырая вода, а сырую воду мы в своем производственном цикле использовать не можем, у нас есть химический тест, в котором сырая вода проходит несколько ступеней очистки. Данная обессоленная вода потом подается в котлы, в которых она при помощи газа и воздуха превращается в пар, а пар вращает ротор турбины, который вращает генератор, он в свою очередь вырабатывает электроэнергию, данная электроэнергия передается по линиям электропередач потребителю. Виталий Малонухин, замглавного инеженера по эксплуатации Лукомльской ГРЭС

Этот флагман белорусской энергетики - одно из крупнейших инженерных сооружений страны. Высота труб составляет 250 метров. Энергоблоки на станции могут вырабатывать почти 2 900 мегаватт. И за такой масштаб в ответе больше 1,5 тыс. человек. Поэтому внимание - комфортным условиям труда и отдыха.

У нас существует современный спорткомплекс, оздоровительный лагерь. Прекрасный профилакторий. Если несовершеннолетних детей двое, то одна путевка бесплатно, вторая - 15 % от стоимости. Галина Авижа, замдиректора по идеологической и социальной работе Лукомльской ГРЭС

Оздоровительный комплекс расположился на берегу озера в сосновом лесу. Его посетителям предлагают около 100 видов процедур. А заполняемость - 100 % почти круглый год. Причем, оздоравливаются не только сотрудники ГРЭС.

Семейный отдых и в развлекательном центре, который собирает также жителей ближайших районов.

У нас имеется два зала с бильярдом - русский и американский. Легендарная пожарная комната. Детская комната наполнена разными героями, которые рассказывают, как нужно себя вести. Это детская игровая зона, здесь 3 уровня. Здесь может быть и 60 детей, и больше. Юлия Калинина, администратор развлекательного центра

Несколько лет назад Династия Калининых (они же местные предприниматели) приобрели старое здание кинотеатра за одну базовую величину и подарили городу такой объект. По-настоящему любят Новолукомль и между собой называют его "город НВЛ".

Уже много лет вкладываем средства в ресторан-боулинг. Юрий Калинин, предприниматель, житель г. Новолукомль

У нас же все условия есть для этого. В нашем городе можно жить достойно и радоваться жизни. Много предпринимателей, людей, которые хотят сделать лучше город, и руководство не стоит в стороне. Беларусь - "социальное государство". И этот статус особенно подтверждают в небольших районах. Долгожданный для жителей Чашников ФОК включили в государственную инвестпрограмму (было выделено 840 тыс. рублей). И в ноябре 2022-го в городе возвели новый объект. Игорь Калинин, предприниматель, житель г. Новолукомль

Комплекс представляет собой игровой универсальный зал, где можно играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Есть зал отдельно бильярда, отдельно тенниса. Есть кафе, восстановительный центр, сауна с бассейном. Виталий Цыбульский, директор РФСК "Скина"

В северном регионе инвестируют и в промышленную отрасль. На особом контроле реализация программы "Один район - один проект".

Частное предприятие "Лукомльский консервный завод" собирается производить рыбные консервы. Есть уже проектно-сметная документация, прошли экспертизы. В мае начнется строительство этого завода. В этом году должно закончится строительство. К концу 2025 года уже будет выпущена первая продукция. Александр Быков, председатель Чашникского райисполкома

Местная бумажная фабрика - уже предприятие с историей, которая тянется с конца 19-го века. Но, несмотря на солидный возраст, "не меняется" перед современными производствами. Конкурентоспособны в радиусе тысячи километров. Перерабатывают макулатуру (около 3,5 тыс. в месяц), а также целлюлозу. На выходе получают бумагу для гофрирования, мешки для фасовки сухого молока и гофротару.

Основные инвестиции наши - приобретение линии по производству мешков с полиэтиленовым вкладышем. Мы обновляем автомобильный парк на два автомобиля МАЗ с полуприцепами. Но все-таки главная цель предприятия - зарплата и достаток работников. Александр Свилович, директор филиала Бумажной фабрики "Красная звезда" ОАО "Светлогорский ЦКК"

Я когда пришел на фабрику, у меня была только жена. Впоследствии трое детей появилось. Государство выделило кредит. Я построил дом. Дополнительный выходной, как у многодетного отца. Руслан Казаков, начальник участка сторожевой противопожарной охраны

В Чашниках живу всю жизнь. Мать троих сыновей. Мне очень нравится мой город. Ольга Власова, машинист