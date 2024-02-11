Место для жизни: почему Молодечно называют вечно молодым

Туристы сегодня открывают для себясовременный город - Молодечно. Приезжают прогуляться по местному бродвею, найти папараць-кветку и съесть известный на всю Беларусь бургер. Знаменитый фестивальный город рад гостям во все времена года. Кроме того, с одним из крупнейших райцентров Минской области связаны имена многих исторических личностей. Композитор Михаил Огинский, Наполеон, Карл 12, Янка Купала и Максим Богданович. В место для жизни отправилась Екатерина Стреха.

Полгода назад на базе Молодечненской школы открылся военно-патриотический клуб "Филин", присягу дали более 20 мальчишек и девчонок. Они знают толк в сборке и разборке оружия, успели изучить основы строевой подготовки и азы рукопашного боя. Командует "молодыми бойцами" семиклассник Максим Габрукович.

Я не считаю себя строгим командиром, я достаточно понимающий и очень хорошо влился в эту компанию! Ребята достаточно прислушиваются к мнению командира. Так что у меня с ними нет проблем. Максим Габрукович, командир военно-патриотического клуба "Филин" гимназии № 10 г. Молодечно

А у 11-классника Павла Батуры не возникает вопросов с глазомером, цветоощущением и чувством меры. Олимпиадник во многих химических процессах разбирается от и до.

Учебное заведение - одно из первых в Беларуси, которое получило статус гимназии. В гимназии обучаются более тысячи детей, работают около сотни педагогов, среди них 5 молодых специалистов.

Современный многопрофильный мясоперерабатывающий комплекс с полным циклом производства "от поля до прилавка" имеет высокую производственную мощность. В месяц здесь изготавливают около 900 т колбасных изделий и мясных деликатесов, а также 150 т полуфабрикатов.





Здесь мы сушим сырокопченые изделия. Процесс достаточно длительный. Хочу представить вам колбасу в натуральной плесени. Это не посыпка и не имитация. Это именно натуральная плесень, которую мы выращиваем в этом помещении. Порядка 25-30 дней колбаса находится здесь. Очень жесткие условия. 14 градусов температура и определенная влажность, которую я не готов назвать сейчас, потому что это секрет. Константин Загонский, директор мясоперерабатывающего комбината Молодечненского мясокомбината

Часть ассортимента идет на экспорт. Продукцию Молодечненского района потребляют жители России, Казахстана, Китая и стран постсоветского пространства. В Год качества ставку делают на непрерывное развитие и следование тенденциям рынка, минимизацию ручного труда и сохранение опыта, рецептур и традиций, которые созданы за многолетнюю историю существования предприятия.

Глядя на красивый и живописный уголок Минской области, сложно представить, что еще несколько веков назад местечко было глухой провинцией. Сейчас Молодечно - песенный центр Минщины и фестивальная столица Беларуси! Визитная карточка - Летний амфитеатр.

Строили, строили, и наконец построили! Как в известном всем мультике! И тут началось самое интересное - подготовка! Непосредственно уже уборка территории. В глобальной уборке участвовал весь коллектив района. Потому что в планах было значимое мероприятие - республиканские "Дожинки" с участием главы государства. И, конечно, нам не хотелось быть хуже кого-то! Нам хотелось быть лучшими. Татьяна Цегалко, директор ГУО "Дворец культуры" г. Молодечно

Сцена под открытым небом сразу же стала популярной. Она видела сотни талантливых и легендарных исполнителей не только из Беларуси. Главный сценический проект - Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Молодечно".

На фэст, в свое время практически каждый год приезжала Анастасия Чернявская. Здесь и познакомилась со своим будущим мужем. Мгновенно влюбилась в Молодечненский край и решила здесь пустить свои корни.

Когда у нас появилось трое детей, мы поняли, что лучше жить в деревне, а не в городе. Все-таки свежий воздух, все натуральное, полезное, и решили переехать в деревню. Нам повезло, государство тогда выдавало кредит на покупку для многодетных льготного жилья. Мы переехали в деревню Тивидовка, потихоньку, как птички в свое гнездышко, вносим свой вклад и расширяемся. Анастасия Чернявская, хозяйка агроусадьбы

На площади в 30 га семья Анастасии занимается фермерством и животноводством. Относятся к каждому жителю усадьбы, как к члену семьи. Это верблюдица Шиша - звезда TitTok. За ее жизнью уже 4 года наблюдают миллионы.





"Мы мечтали о верблюде, а люди из России мечтали о лошади - вот мы и встретились. Мы сделали бартер - лошадь на верблюда. Она очень добрая, очень любит и детей, и взрослых. Особенно когда ее подкармливают", - рассказывает с любовью Анастасия Чернявская.



По соседству живет актриса столичного Молодежного театра - козочка Венера. Знаменитая лошадка Катюша! Лошадка, которую спасали всем миром!

Не верится, что недавно она была между жизнью и смертью, потом бегала галопом, а сейчас встречает туристов в Молодечненском районе. Мы решили задобрить тезку - приехали не с пустыми руками - Катюша, держи!