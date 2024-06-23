"Место для жизни": почему в Ошмянском районе хочется остаться

Постоянная рубрика "Место для жизни" подтверждает: даже в самых небольших районах Беларуси созданы все необходимые условия для жизни. И речь не только о медицине и образовании. Беларусь - социально ориентированное государство, и все блага граждане уже давно воспринимают как должное. В каждом уголке страны можно строить карьеру, заниматься саморазвитием, находить время на культуру и спорт. В общем, жить так, что любая работа точно будет в удовольствие.

Корреспондент Антон Малюта отправился в Ошмянский район и поделился впечатлениями.

Первая точка - агрогородок Гольшаны с богатой историей и красивым настоящим.

Гольшанская средняя школа выступает в качестве дизайнерской студии. После занятий дети трудятся в теплицах, а выращенное продают едва ли не во все организации района. Заработанные средства направляют на развитие школы.

По словам директора Гольшанской средней школы Марины Гайдукевич, начинали с маленьких объемов, но ребята увлеклись, и ассортимент с каждым годом расширялся.





Работы на свежем воздухе приносят пользу для здоровья. Но для нагрузки посерьезнее стоит приехать в Ошмяны, в местный ФОК. Самый популярный вид спорта - гандбол. Все благодаря славе земляка - олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. Его имя и носит местная спортивная школа.

Тренер Ошмянской ДЮСШ Вера Мальцева растит юных гандболисток уже более полувека и, конечно, все это время живет в Ошмянах. Видит, как меняется город: строятся жилые кварталы, а вместе с ними и социальные объекты.

Заместитель председателя Ошмянского райисполкома Андрей Клышевский рассказал, что готовится к приему маленьких постояльцев будущий детский сад.

В нем будут расти и познавать мир почти две сотни ребятишек. Для них все сделано по современному слову техники и дизайна. Торжественное открытие учреждения запланировано к 3 Июля. И хочется, чтобы таких праздников было больше.

Андрей Клышевский добавил, что совсем скоро приступят к модернизации здания районной поликлиники. Есть определенные планы по строительству бассейна в городе.

За здоровьем в Ошмянах следят. Но иногда хочется немного отойти от ЗОЖа и ПП и съесть что-нибудь вкусное. В местном райпо рассказали, как приготовить недорогой и качественный пряник. Такому рецепту уже несколько столетий! Дегустируют лакомство с молоком. Так подавали гольшанский пряник в одноименном замке ипредлагают до сих пор, даже если вы не королевских кровей.

Историю в Беларуси помнят и чтят. Гольшанский замок еще несколько десятилетий назад был похож на обычную "заброшку". А сегодня буквально по древнему кирпичику восстанавливают его былую славу.



