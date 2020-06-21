Место для жизни. Поставы

Большинство белорусов планируют лето. И мы сейчас предложим варианты. Если пока не знаете, где провести отпуск -присмотритесь к белорусским водоемам. Только в Поставском крае их 115 -это один из самых озерных районов страны и один из самых гостеприимных, ведь практически на каждом есть агроэкоусадьба со своим колоритом.



Именно сюда порой едут отдыхать люди из стран, в которые мы покупаем путевки в турфирмах. Это излюбленные места отдыха иностранцев. Нынешнийгод исключение, но надежду местные бизнесмены пока не теряют. Богатое культурное наследие создает прекрасные условия для развития туризма.



Говорят, что вместо сувениров, например, россияне, домой увозят поставские сыры - именно туда отправляется 75% произведенной продукции местного молочного завода.А вот зачем француз купил 27 гектаров белорусских яблоневых садов, а канадцы паркетную доску -расскажем в постоянной рубрике "Место для жизни".



Репортаж Ксении Лебедевой.



У Мориса Понтье купил 3 участка в нескольких километрах друг от друга. Площадью 27 гектаров.Бизнесмен привезет на белорусскую землю агронома из Франции, чтобы организовать технологичное производство. Если предприятие удастся, будет помогать соотечественникам осваивать землю в Беларуси, ведь на родине свободных участков для аграриев просто нет.

Взять под крыло убыточную пятерку и поставить на ноги - задача не из легких, но Поставскому молочному заводу не впервой. Первым делом погасили долги по заработной плате и перед бюджетом. Эти некогда убыточные хозяйства могут стать хорошей сырьевой базой для завода.Ведь сегодня 50 % молока - из других районов. При этом Поставский завод загружен на 20 процентов свыше нормы. Есть спрос. Особенно на сыры.

Ежегодно в районе строят все больше жилья. За два года сдали 100 квартир, есть спрос на землю под индивидуальное строительство.

Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:

"В прошлом году родилось 365 детей. В 2018 -330. Растет количествомногодетныхсемей, для них строитсямного социального жилья строится. Была проблема с детскимсадом, но к концу этого года планируем его ввести".

Один из крупнейших работодателей - 530 рабочих мест. Производство экологичное, а в цеху только запах сосны. Полный цикл -от обработки круглого леса до изготовления паркетной доски и ее отделки. В месяц производят более 20 тысяч квадратных метров - идеальный пол для 350 стандартных двухкомнатных квартир.

Щепки и опилки тоже в обороте - изготавливают топливные гранулы

Юрий Шимчик смотрит на все с позиции людей. Гордится, что 5 лет назад на месте пустыря начали вместе со строительством фермы достраивать дома, бетонные коробки от которых стояли с 85-го года. Ведь будет жилье - и люди подтянутся.