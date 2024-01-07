"Место для жизни": Пуховичский район - промышленное сердце Беларуси

В Минской области прирост валового регионального продукта составил почти 10 %. Увеличивается средняя зарплата и поступления доходов в бюджет. Также делают упор на качество и импортозамещение.

Продовольствие, машиностроение, легкая промышленность - именно Пуховичский район своеобразная "концентрация" промпредприятий. А еще единственное место в Беларуси, где райцентр имеет другое название - Марьина Горка.

Подробности в рубрике "Место для жизни".

Пуховичский район

Пуховичский район расположен в самом сердце Беларуси. Именно возле деревни Антоново находится географический центр страны. Здесь даже установлен специальный геодезический знак.

А рядом с райцентром - Марьиной Горкой - в 60 км от столицы расположился экопарк. Посетителям доступны разные виды отдыха: от катания на лошадях до ловли рыбы. Также здесь выращивают сельскохозяйственные культуры и ведут работу по повышению плодородия почв за счет внедрения современных технологий.

Производят у нас где-то 1,8 тонны белгумуса в месяц. Он повышает плодородность, вкусовые качества овощей. В этом году с добавлением нашего биогумуса выращивали луковицы по килограмму, баклажаны - 800-900 г. Марина Данилович, начальник отдела продаж экопарка

На территории экопарка успешно развит ресторанный бизнес. К праздникам разработано и рождественское меню с изюминкой.

Мы готовим на рождественский ужин индейку, которая выращена здесь, в крестьянско-фермерском хозяйстве; страчателлу, запеченнуюс тыквой и хурмой; салат оливье традиционный, но подаем мы с перепелкой, выращенной здесь, и с форелевой икрой, которую тоже здесь добываем. Денис Исаев, бренд-шеф компании дегустационного зала экопарка

Животные - еще один важный элемент праздника в рождественском сюжете. В парке представлена не только белорусская фауна, но и заморская экзотика. Есть контактные зоны и даже показательные кормления.





У нас есть спасенный лебедь, красный горный волк, который занесен в Международную Красную книгу. Всего более 50 видов животных. Анна Медведева, зоотехник экопарка

А наглядно изучают не только животных, но и все природное богатство Беларуси ребята в дошкольных лесничествах. Два уже открыты в Пуховичском районе. А в группе Блонского детского сада придумали даже свой гимн.

Ирина Куртнезирова, заведующая Блонским детским садом:

Дети ведут дневники наблюдений, проводят опыты с живой и неживой природой. Зимой ребята изучают снег, весной смотрят, как распускаются листочки. Анна Медведева, зоотехник экопарка





В системе лесного хозяйства заинтересованы в кадрах, поэтому создают и рабочие места. Например, в Марьиной Горке строят сушильный комплекс. Ввести в эксплуатацию его планируют в мае этого года.

Проектом предусмотрено строительство четырех сушильных камер объемом 50 кубических метров готовой продукции каждая. Реализация проекта позволит выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, расширить географию поставок, уменьшить затраты на логистику. Дмитрий Брижевич, главный инженер Пуховичского лесхоза





Кроме "лесной" инициативы в районе реализуются еще два инвестпроекта.

Разработка и освоение светоприборов для автотехники нового поколения на базе светодиодов. Производство спиртных напитков, энергетических напитков и парфюмерной продукции. Реализация всех этих инвестпроектов позволит создать не менее 20 рабочих мест на каждом предприятии, расширит ассортимент выпускаемой продукции. По основным 17 промышленным предприятиям по итогам 2023 г. объем промышленного производства составил 1,3 млрд рублей. Наталья Литвинчук, зампредседателя Пуховичского райисполкома

В экономике района именно промышленность занимает около 75 %. А темпы роста производства к уровню 2022 года - 136 %. Акцент на импортозамещение в машиностроении, переработке нефтепродуктов, легкой промышленности, сельском хозяйстве. Значительный удельный вес в экономике района занимает и пищевая отрасль.

А предприятие по производству из второго хлеба более 45 лет на рынке и стало многопрофильным. Выпускают свыше 60 видов продукции: пюре, чипсы, солод ржаной, кукурузные палочки. Кроме этого, есть даже цех машиностроения, где производят пищевое оборудование на заказ.

Мы выращиваем свой картофель определенных сортов, выпускаем сухое картофельное пюре и делаем на нем свои продукты. За последние несколько месяцев мы выпустили новинки: кукурузные палочки с сыром и с кетчупом и сухие смеси - драники по-домашнему и клецки. Ольга Аксенкина, начальник отдела предприятия по производству картофелепродуктов





Основной наш объем экспорта - сухое картофельное пюре - мы поставляем в Польшу. На втором месте Китай, российский рынок, Прибалтика и Израиль. Только в прошлом году открыли рынок Польши, объемы там стабильные и растут. Дмитрий Лиморов, директор предприятия по производству картофелепродуктов

А на производстве в поселке Свислочь внедрили стратегию импортозамещения и создают товары, которые по цене и качеству легко конкурируют на мировом рынке.

Растворы и суспензии, порошки, кормовые добавки - продукция в основном для сельского хозяйства. На предприятии работает более двухсот человек, и каждый со своей историей.

Из города Луганска переехал сюда с начала боевых действий в 2014 г. Благодаря нашему Президенту все получили гражданство Республики Беларусь - я и все мои дети являемся гражданами Республики Беларусь. В районе агломерация технических предприятий. Это за собой влечет трудовые резервы, которые подтягиваются со всей страны. Павел Акулич, начальник отдела предприятия по производству ветеринарных лекарственных средств

Анализируем сырье, ветпрепараты, кормовые добавки методом ВЖХ, титриметрии. Работаю здесь два с половиной года. Не только в Минске есть хорошие возможности для реализации себя, не только в Минске есть хорошие условия. Дмитрий Рыжевский, главный специалист лаборатории предприятия по производству ветеринарных лекарственных средств





Я как мастер смотрю, что туда насыпано, как оно произведено и как выглядит не просто внутренне, но и внешне, т. е. качество на всех этапах. Ольга Савич, мастер производства цеха предприятия по производству ветеринарных лекарственных средств

Ежемесячно здесь производят продукции на 4 млн белорусских рублей. Около 75 % идет на экспорт.

В основном это РФ, Казахстан. У нас есть свое представительство в Средней Азии. К производству нашей продукции мы предъявляем такие же требования, как к продукции для людей. Виктория Немченко, начальник цеха предприятия по производству ветеринарных лекарственных средств