"Место для жизни": Ружаны - уникальное место с богатой историей

Где бы я ни была, я всегда с гордостью говорю о том, что я родом из Ружан. И главной достопримечательностью, гордость жителей нашего поселка, конечно же, является Ружанский дворцовый комплекс Сапег. В 1598 году канцлер ВКЛ Лев Сапега приобретает имение Ружаны и уже в начале 17 века возводит оборонительный замок. Замок строился по принципу "Мой дом - моя крепость". И именно с этого момента можно считать начало расцвета нашего поселка. Здесь хранились главные государственные архивы, здесь хранилась казна и даже мощи покровителя ВКЛ Святого Казимира. За прошлый год мы приняли порядка 40 тыс. организованных туристов. И из них 2 тыс. - из-за рубежа.

Елена Кубарко, директор Ружанского дворцового комплекса рода Сапег