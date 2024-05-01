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"Место для жизни": Ружаны - уникальное место с богатой историей
Равные возможности и развитие каждого уголка Беларуси - приоритет государственной политики. Поговорим о Ружанах. Там хранились важные документы и казна Великого княжества Литовского. Здесь находится легендарный замок рода Сапегов, который притягивает туристов. А еще в современном городском поселке есть вся необходимая инфраструктура для комфорта местных жителей. Одним словом, Ружаны - это настоящее место для жизни.
О своем месте для жизни расскажет директор Ружанского дворцового комплекса рода Сапег Елена Кубарко.
Мы с вами находимся в историческом центре городского поселка Ружаны - на площади 17 сентября. Первое упоминание о Ружанах относится к 1552 году. На сегодняшний день в Ружанах проживает около 3 тыс. человек.
Очень важно, чтобы в поселке были и рабочие места, которые обеспечат благосостояние нашего населения, считает Елена Кубарко. По ее мнению, санаторий "Ружанский" - один из ведущих санаториев Республики Беларусь, "Ружаны-Агро" - лидер АПК нашей страны, Ружанская мебельная компания, продукция которой известна далеко за пределами государства.
Строительство жилья является немаловажным фактором для развития поселка. Тем более оно дает возможность молодым специалистам закрепиться на местах, рассказывает директор.
Немаловажным для комфортной жизни в поселке является и оказание своевременной качественной медпомощи. Горбольница, поликлиника, добавляет она.
Функционирует два детских садика, средняя школа, в которой обучается около 500 учащихся, отметила жительница Ружан. "Стоит сказать, что выпускницей данной школы являюсь и я. Мне вдвойне приятнее, что в этой же школе обучается и мой сын. У нас еще работает детская школа искусств. Также есть многопрофильный центр творчества для детей и подростков, центр культуры и досуга - создана вся инфраструктура для гармоничного развития детей", - подчеркнула она.
Где бы я ни была, я всегда с гордостью говорю о том, что я родом из Ружан. И главной достопримечательностью, гордость жителей нашего поселка, конечно же, является Ружанский дворцовый комплекс Сапег. В 1598 году канцлер ВКЛ Лев Сапега приобретает имение Ружаны и уже в начале 17 века возводит оборонительный замок. Замок строился по принципу "Мой дом - моя крепость". И именно с этого момента можно считать начало расцвета нашего поселка. Здесь хранились главные государственные архивы, здесь хранилась казна и даже мощи покровителя ВКЛ Святого Казимира. За прошлый год мы приняли порядка 40 тыс. организованных туристов. И из них 2 тыс. - из-за рубежа.
В Ружанах есть Свято-Петропавловская церковь, которая относится к православному приходу, и католический храм - костел Святой Троицы, показывает достопримечательности директор. "Сейчас мы находимся возле Петропавловского храма. Ружанская земля богата на имена знаменитых людей. Среди них выделяется имя настоятеля данного храма - Иоанна Навродского. Деятельность которого во времена Великой Отечественной войны была расценена как подвиг. На территории церкви находился лагерь для военнопленных. А в самой церкви, на алтаре под образами и иконами, осуществлялись операции. Тем самым И. Навродский спасал раненых красноармейцев".
Ружаны - это уникальное место. Место, в котором до сих пор живет история, считает Елена Кубарко. "Это то место, где я родилась. То место, которое я люблю. И которым горжусь. Это место моей жизни и место моего будущего", - уверена она.
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