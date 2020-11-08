Место для жизни. Щучинщина

Репортаж будет как раз о тех, кто стремится развивать свой родной край. Мы отправимся на Щучинщину, получившую популярность в интернете! Правда, в Сети вам вряд ли расскажут о том, как район развивается в последнее время. Буквально вчера сдали дом для молодых специалистов сферы образования, культуры, здравоохранения, а также сотрудников МВД.

Частный бизнес только за этот год прирос на 70 предпринимателей. Сегодня их в районе почти 800. Наверное, в том числе и благодаря этому сохраняется низкий процент безработицы. Говорят, люди не торопятся уезжать из Щучина, а молодые специалисты, попавшие в район по распределению, остаются. Какой увидела Щучинщину наша съемочная группа - смотрите прямо сейчас.

Чем больше путешествуешь по Беларуси, тем ярче чествуешь разницу между севером и востоком, югом и западом. И это не только про географию и климат, но и о людях, традициях. Даже отъехав от Минска на запад менее, чем на 300 километров, ощущаешь, как близость границ сопредельных государств оказывает влияние на культуру и, наверное, менталитет - ведь вчера это была часть ВКЛ и Речи Посполитой, сегодня - район суверенного государства.

Мы на Щучинщине. История у района непростая. Здесь французы в 1812 году обирали крестьян, чтобы прокормить свою армию, спустя почти 100 лет - кайзеровские войска. В свое время район рассматривали как сырьевой придаток и рынок для сбыта промышленных товаров западных регионов Польши. Лучшие земли отдали бывшим польским военным - выросли налоги, пришла бедность. До 1937 года были закрыты все белорусские школы. Во время Второй мировой район 4 года был под фашистским гнетом, говорят, в это время отсюда вывезли в Германию значительную часть промышленного оборудования. Но это все история. А что сейчас?

Елена закончила Белорусский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом. После 2-х лет отработки не уехала. Планирует купить собственное жилье, ведь город стал родным.





Возможности для развития здесь видит и бизнес. Например, одно из интереснейших предприятий района - фабрика по выращиванию грибов. Здесь работают 240 человек - люди не только из Щучинского региона, но и из прилегающих. Средняя зарплата у грибников - тысяча рублей на руки.

К работе приступили два года назад. За это время количество грибных плантаций удвоили - есть спрос. 90% деликатеса уезжает в Россию - а это стабильно 380 тонн в месяц.

Наш приезд совпал с награждением лучших врачей Щучинской ЦРБ, которые работают с COVID-пациентами. Их вклад в борьбу с пандемией отметил Фонд мира. Все трое - молодые сотрудники. Например, Екатерина из Лиды сюда попала по распределению. Вышла замуж, родила ребенка и сейчас вновь вернулась к своей работе. Но уже в другом амплуа. Кабинет офтальмолога сменила на палаты COVID-положительных.

Молодые специалисты не только лечат, но и учат. А для детей разных возрастов есть условия для развития, подготовки к детскому саду и школе. Это местный Дворец творчества.

И это действительно дворец. Родовое гнездо князей Друцких-Любецких, которые владели Щучинщиной с конца 19 века вплоть до Второй мировой войны. В конце 90-х здание начали реконструировать. С 2015-го это не только историко-культурное наследие, но и социальный объект.

Весной следующего года планируют установить памятник де Голлю и его пребыванию в Беларуси. А вот еще одна военная история из Щучинщины.

"Бункер-77" - запасной командный пункт военно-воздушных сил СССР. На весь Советский Союз было всего пять таких объектов, Щучинский - один из крупнейших. До недавнего времени он был закрыт. Теперь это туристический объект - единственный в Беларуси подобного рода.

Бункер уходит под землю на три этажа. Объект мог продолжить работу даже в случае нанесения непрямого ядерного удара. Что интересно, что находится на 3-м этаже и ниже, по-прежнему остается тайной. А вот на этом предприятии тайна разве что коммерческая.

Перерабатывают молочную сыворотку, прежде - отходы. Сегодня - достойный экспортный продукт более чем для 30 стран. Включая требовательные Арабские Эмираты и Японию.







Защищенной в Беларуси себя чувствует и Татьяна. Она украинка. Живет в Щучине уже 5 лет. Но уезжала не из страны, а к любимому человеку, теперь мужу. Любимой стала и Беларусь.

В разговоре не могли не спросить: а как же Украина пережила Майдан, и были ли такие долгожданные перемены, ради которых пролили столько крови?