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Место для жизни: Следующая точка на карте - Сенненский район
Продолжаем путешествие по стране. Следующая точка на карте уже в северной части Беларуси. Сенненский район находится на Юго-востоке Витебской области и считается зоной рискового земледелия (как и весь регион). Но это не мешает хозяйствам показывать достойные результаты.
В прошлом году в районе даже открыли частный семенной завод (первый в Беларуси). По оснащенности он входит в топ-10 лучших не только в нашей стране, но и в России. А еще треть района покрыта лесами, поэтому развит агроусадебный бизнес - отдых на любой вкус и кошелек.
Но все же основное богатство района - люди с безграничной любовью к родному краю. Именно о них Репортаж Елизаветы Синяк в еще одной традиционной рубрике нашей программы «Место для жизни».
Саундтрек жизни в Сенненском районе - это звук водной глади. Протяженность ручьев и рек здесь 300 километров. Есть густая сеть озер, их больше 60. Самое крупное - Сенненское. Его длина 6 километров, а глубина - больше 30-ти. И Последний показатель - один из самых внушительных в Беларуси.
Ожерелье «водных просторов» разливается и в одной из деревень Сенненского района. Прямо в доме подводный мир создается с помощью эпоксидной смолы и дерева.
Остался кусок деревяшки, кажется, выбросить, спалить, я посмотрю, покручу. О, так прикрепим, лампочку - светильник будет интересный.
Работа над оригинальными изделиями - это тандем семьи Устинович. Настроение задает английский бульдог.
По профессии Олег - повар, Юлия - художник. И даже в небольшом районе реализовали себя в нестандартном деле. Их уникальные предметы интерьера ютятся в разных точках мира.
Все фигурки сделаны вручную, покрашены вручную, ракушки, поталь, водоросли. Подобные вещи — эксклюзив, и больше 5-10 штук изготовлено не будет. Нардами мы занимались долго. Около 40 комплектов нард было изготовлено. И они разлетелись: Франция, Израиль, ОАЭ, Америка, Польша, Казахстан. Германия.
К нам много гостей постоянно приезжает, потому что живем в красивейшем месте в Беларуси. Мы хотим сделать диораму танкового сражения, рассказывать о танковом сражении, о г. Сенно. Мы больные люди по поводу патриотизма, отлично понимаем: если о войне забыть, она о себе напомнит.
Хочется, чтобы не просто люди отдохнули, а уезжали с какой-то информацией новой - о той же войне, Сенненском районе.
Из Сенненского района можно ухватить с собой и ароматную частичку. Для ценителей вкусных сувениров - выпечка местного хлебозавода. В ассортименте около 45 видов изделий с хрустящей корочкой.
"Порядка 5 лет работает магазин "Горячий хлеб". Жители уже знают, что после 2 часов у нас уже есть горячий хлеб. Все минчане, гости из областного центра заезжают. Самый популярный - батон молочный и наша классика, конечно, хлеб "Паланга", семейный, плетенка. Срок хранения у нас до 96 часов - без добавок хлеб", - рассказал Сергей Логунов, директор Сенненского филиала Витебского облпотребобщества.
Еще одна вкусная история создается в нескольких метрах от хлебозавода. Около 20 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов производят в месяц. Есть и царская колбаса, и элитная, и тот самый вкус "докторской" - ГОСТ 1937 года. А новинка последних месяцев: варено-копченые изделия.
Всего мы выпускаем порядка 48 видов, из них 26 видов - самые востребованные, которые производим практически ежедневно.
Я работаю на этом произволстве 22 года. В 2019 г была "Человек года Витебщины". В прошлом году награждали знаком Белкоопсоюза. Самые главные принципы в работе - качество.
И не только качество продукции, но и правильное распределение ресурсов. Акцент и на развитие аграрной отрасли - в этом году в районе планируют ввести в эксплуатацию молочно-товарный комплекс.
Строительство молочно-товарного комплекса с замкнутым циклом на 1 200 голов. Это такой у нас флагманский проект, посредством реализации планируем прибавить по производству молока, количеству поголовья. В этом году мы также по ветрогенерирующим установкам определенную ставку делаем. Проектные решения готовы, определенные подготовительные работы выполнены. Идут переговоры с Росатомом, китайскими компаниями.
В Сенненском районе нет градообразующих предприятий. Зато есть предприимчивые люди, которые не просто развивают собственное дело, но и дают импульс развитию всего района. Семья Акуленок была среди первых, кто начал изготавливать бетонные изделия. Они же открыли магазин стройматериалов и производство пиломатериалов. А чуть больше года назад построили первую в городе бесконтактную автомойку.
Человек сам приезжает, моет свой автомобиль. Активная пена, предварительный обмыв, нанесение воска, не во всех мойках есть функция "теплая вода" отдельно. В 2023 году летом мы заметили, что много клиентов на мойку приезжают с детьми. Решили сделать небольшую площадку. Из нашего пиломатериала пилили доску, штакет, краску из магазина своего брали и раскрашивали здесь. Ходят со всего города. На велосипедах приезжают. Здесь летом вдоль забора по 10 велосипедов могут собраться.
На Сенненщине живет чуть больше 19 тыс. человек. Но в это учреждение за некоторыми видами услуг обращаются и жители близлежащих районов. Материально-техническую базу центральной больницы в Сенно укрепили в 2022-м. Обновили реанимационное и приемное отделение, лаборатории.
Из нового мы приобрели инкубатор для гелевых карт и центрифугу для определения группы крови резуса фактора, определения группы крови и антиэритроцитарных. Было сделано для того, чтобы исключить ошибки, ускоряет работу лаборатории. 30 минут - это быстрее, нежели проводить пробу гумуса - 50 минут.
Открыли обновленный физиотерапевтический корпус - ЛФК, массаж, иглотерапия. Планируется закупка в этом году механотренажера. Он поможет тем, кто прошел эндопротезирование, инсульт. 2023 год был направлен на сельскую систему здравоохранения. Были ремонтные работы и закупка оборудования. В этом году мы хотим приобрести УЗИ-аппарат для сельских учреждений и обеспечить УЗИ-обследованием более дальних уголков района.
Три практики было, я работала, втянулась. Моя прабабушка трудилась в этой больнице, была стоматологом. Мне выдали квартиру рабочую. Я работаю с удовольствием. Люди порой говорят, что такой хороший человек, медик от Бога, к этому должно лежать сердце.
Вникаешь в процесс своей работы, ты отдаешься ей, и это увлечение, хобби твое любимое. Ты себя чувствуешь на работе иногда как дома.
Видеть пациентов, которым было до оказания помощи плохо, потом счастье на лицах родственников, самих пациентов. О своем выборе не жалею. Инфраструктура развита, для молодежи создаются условия, работать комфортно, администрация отзывчивая, коллеги.
В Сенно пациенты районной больницы могут получать квалифицированную медпомощь на уровне области. А спокойствие и чувство умиротворения - то, чего не хватает в больших городах Беларуси.
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