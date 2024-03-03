Место для жизни: Следующая точка на карте - Сенненский район

Продолжаем путешествие по стране. Следующая точка на карте уже в северной части Беларуси. Сенненский район находится на Юго-востоке Витебской области и считается зоной рискового земледелия (как и весь регион). Но это не мешает хозяйствам показывать достойные результаты.



В прошлом году в районе даже открыли частный семенной завод (первый в Беларуси). По оснащенности он входит в топ-10 лучших не только в нашей стране, но и в России. А еще треть района покрыта лесами, поэтому развит агроусадебный бизнес - отдых на любой вкус и кошелек.

Но все же основное богатство района - люди с безграничной любовью к родному краю. Именно о них Репортаж Елизаветы Синяк в еще одной традиционной рубрике нашей программы «Место для жизни».

Саундтрек жизни в Сенненском районе - это звук водной глади. Протяженность ручьев и рек здесь 300 километров. Есть густая сеть озер, их больше 60. Самое крупное - Сенненское. Его длина 6 километров, а глубина - больше 30-ти. И Последний показатель - один из самых внушительных в Беларуси.

Ожерелье «водных просторов» разливается и в одной из деревень Сенненского района. Прямо в доме подводный мир создается с помощью эпоксидной смолы и дерева.

Остался кусок деревяшки, кажется, выбросить, спалить, я посмотрю, покручу. О, так прикрепим, лампочку - светильник будет интересный. Олег Устинович, житель Сенненского района

Работа над оригинальными изделиями - это тандем семьи Устинович. Настроение задает английский бульдог.

По профессии Олег - повар, Юлия - художник. И даже в небольшом районе реализовали себя в нестандартном деле. Их уникальные предметы интерьера ютятся в разных точках мира.

Все фигурки сделаны вручную, покрашены вручную, ракушки, поталь, водоросли. Подобные вещи — эксклюзив, и больше 5-10 штук изготовлено не будет. Нардами мы занимались долго. Около 40 комплектов нард было изготовлено. И они разлетелись: Франция, Израиль, ОАЭ, Америка, Польша, Казахстан. Германия. Юлия Устинович, жительница Сенненского района

К нам много гостей постоянно приезжает, потому что живем в красивейшем месте в Беларуси. Мы хотим сделать диораму танкового сражения, рассказывать о танковом сражении, о г. Сенно. Мы больные люди по поводу патриотизма, отлично понимаем: если о войне забыть, она о себе напомнит. Олег Устинович, житель Сенненского района

Хочется, чтобы не просто люди отдохнули, а уезжали с какой-то информацией новой - о той же войне, Сенненском районе. Юлия Устинович, жительница Сенненского района

Из Сенненского района можно ухватить с собой и ароматную частичку. Для ценителей вкусных сувениров - выпечка местного хлебозавода. В ассортименте около 45 видов изделий с хрустящей корочкой.

"Порядка 5 лет работает магазин "Горячий хлеб". Жители уже знают, что после 2 часов у нас уже есть горячий хлеб. Все минчане, гости из областного центра заезжают. Самый популярный - батон молочный и наша классика, конечно, хлеб "Паланга", семейный, плетенка. Срок хранения у нас до 96 часов - без добавок хлеб", - рассказал Сергей Логунов, директор Сенненского филиала Витебского облпотребобщества.

Еще одна вкусная история создается в нескольких метрах от хлебозавода. Около 20 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов производят в месяц. Есть и царская колбаса, и элитная, и тот самый вкус "докторской" - ГОСТ 1937 года. А новинка последних месяцев: варено-копченые изделия.

Всего мы выпускаем порядка 48 видов, из них 26 видов - самые востребованные, которые производим практически ежедневно. Сергей Логунов, директор Сенненского филиала Витебского облпотребобщества

Я работаю на этом произволстве 22 года. В 2019 г была "Человек года Витебщины". В прошлом году награждали знаком Белкоопсоюза. Самые главные принципы в работе - качество. Фаина Гузова, старший мастер колбасного цеха Сенненского филиала Витебского облпотребобщества

И не только качество продукции, но и правильное распределение ресурсов. Акцент и на развитие аграрной отрасли - в этом году в районе планируют ввести в эксплуатацию молочно-товарный комплекс.

Строительство молочно-товарного комплекса с замкнутым циклом на 1 200 голов. Это такой у нас флагманский проект, посредством реализации планируем прибавить по производству молока, количеству поголовья. В этом году мы также по ветрогенерирующим установкам определенную ставку делаем. Проектные решения готовы, определенные подготовительные работы выполнены. Идут переговоры с Росатомом, китайскими компаниями. Олег Макаревич, председатель Сенненского райисполкома

В Сенненском районе нет градообразующих предприятий. Зато есть предприимчивые люди, которые не просто развивают собственное дело, но и дают импульс развитию всего района. Семья Акуленок была среди первых, кто начал изготавливать бетонные изделия. Они же открыли магазин стройматериалов и производство пиломатериалов. А чуть больше года назад построили первую в городе бесконтактную автомойку.

Человек сам приезжает, моет свой автомобиль. Активная пена, предварительный обмыв, нанесение воска, не во всех мойках есть функция "теплая вода" отдельно. В 2023 году летом мы заметили, что много клиентов на мойку приезжают с детьми. Решили сделать небольшую площадку. Из нашего пиломатериала пилили доску, штакет, краску из магазина своего брали и раскрашивали здесь. Ходят со всего города. На велосипедах приезжают. Здесь летом вдоль забора по 10 велосипедов могут собраться. Евгений Акуленок, индивидуальный предприниматель, житель г. Сенно

На Сенненщине живет чуть больше 19 тыс. человек. Но в это учреждение за некоторыми видами услуг обращаются и жители близлежащих районов. Материально-техническую базу центральной больницы в Сенно укрепили в 2022-м. Обновили реанимационное и приемное отделение, лаборатории.

Из нового мы приобрели инкубатор для гелевых карт и центрифугу для определения группы крови резуса фактора, определения группы крови и антиэритроцитарных. Было сделано для того, чтобы исключить ошибки, ускоряет работу лаборатории. 30 минут - это быстрее, нежели проводить пробу гумуса - 50 минут. Ольга Филиппова, заведующая клинико-диагностической лабораторией УЗ "Сенненская ЦРБ"

Открыли обновленный физиотерапевтический корпус - ЛФК, массаж, иглотерапия. Планируется закупка в этом году механотренажера. Он поможет тем, кто прошел эндопротезирование, инсульт. 2023 год был направлен на сельскую систему здравоохранения. Были ремонтные работы и закупка оборудования. В этом году мы хотим приобрести УЗИ-аппарат для сельских учреждений и обеспечить УЗИ-обследованием более дальних уголков района. Кристина Горчинская, главврач УЗ "Сенненская ЦРБ"

Три практики было, я работала, втянулась. Моя прабабушка трудилась в этой больнице, была стоматологом. Мне выдали квартиру рабочую. Я работаю с удовольствием. Люди порой говорят, что такой хороший человек, медик от Бога, к этому должно лежать сердце. Дарья Гневко, процедурная медсестра терапевтического отделения УЗ "Сенненская ЦРБ"

Вникаешь в процесс своей работы, ты отдаешься ей, и это увлечение, хобби твое любимое. Ты себя чувствуешь на работе иногда как дома. Татьяна Горбачева, процедурная медсестра терапевтического отделения УЗ "Сенненская ЦРБ"

Видеть пациентов, которым было до оказания помощи плохо, потом счастье на лицах родственников, самих пациентов. О своем выборе не жалею. Инфраструктура развита, для молодежи создаются условия, работать комфортно, администрация отзывчивая, коллеги. Алексей Иванов, врач анестезиолог-реаниматолог УЗ "Сенненская ЦРБ"