Место для жизни: современный и перспективный город Хойники

Промышленный локомотив города - Полесский производственный участок заводапо переработке молока.Ставка делается на передовые технологии и проверенные временем рецепты по производству сыворотки и разных видов сыров. Они не только самыевкусные, но еще и самые экологичные. Молочных дел мастера выпускают даже сыры элитные по итальянской технологии.70 % их идет на рынки соседних стран. Что до сухой сыворотки, то почти весь ее объем поставляется в Китай.

Олег Лобан