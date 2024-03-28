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Место для жизни: современный и перспективный город Хойники
Как выпускают сухую сыворотку и элитные сорта сыров? Где возрождают национальные символы и воспитывают настоящих патриотов? Туристы все чаще открывают для себя современный и перспективный город Хойники на юге Беларуси. Благодаря господдержке после аварии на ЧАЭС он получил второе дыхание и в своем развитии шагнул далеко вперед. 13-тысячный город наращивает свой промышленный потенциал, открываются новые производства, заполняются рабочие места. Сохраняют местные жители историко-культурное наследие, на примере старших поколений воспитывают молодежь, которая гордо называет себя патриотами. Предлагаем глазами руководителя военно-патриотического воспитания Козелужской средней школы Олега Лобана посмотреть на город, который хорошеет и становится для жизни еще комфортнее.
Коренной житель города Хойники, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Козелужской средней школы Олег Лобан прививает молодежи патриотизм, уважение к труду и старшему поколению, гордость за достижения суверенной Беларуси.
13-тысячный город преображается и становится все более комфортным для жизни. Для молодых специалистов и многодетных семей возводятся социальные и арендные квартиры. Государство поддерживает строительство для востребованных в экономике рабочих рук, рассказывает он.
Медицинское обслуживание выходит на качественно новый уровень, считает Олег Лобан. "Современным диагностическим и лечебным оборудованием комплектуется районная больница. Запустили в эксплуатацию станцию подачи медицинских газов.Есть специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва, где культивируется 5 видов спорта. Подающие большие надежды юные спортсмены включены в состав национальных сборных. Не так давно в рамках проекта "Бонфесто - детям" открыли футбольную площадку с искусственным покрытием. Наши мальчишки и девчонки получили возможность заниматься игрой номер 1".
Промышленный локомотив города - Полесский производственный участок заводапо переработке молока.Ставка делается на передовые технологии и проверенные временем рецепты по производству сыворотки и разных видов сыров. Они не только самыевкусные, но еще и самые экологичные. Молочных дел мастера выпускают даже сыры элитные по итальянской технологии.70 % их идет на рынки соседних стран. Что до сухой сыворотки, то почти весь ее объем поставляется в Китай.
Главная архитектурная достопримечательность, по его словам, - усадебный комплекс, построенный на рубеже XIX-XX веков. Усадьба Авраамовых - памятник эклектической архитектуры,историческая ценность."Поражает воображение сочетанием различных форм искусства прошлого.Сейчас здесь краеведческий музей, где собраны уникальные экспонаты", - отмечает он.
"Мы, местные жители, храним историю родного края, воспитываем молодежь на принципахуважения к старшим, любви к трудуи своей родине. Хойники - это наше место для жизни", - уверен Олег Лобан.
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