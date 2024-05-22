"Место для жизни": Столбцы - промышленный центр с неповторимыми гастрономическими "визитками" и путешествиями на ладье

Промышленный центр с неповторимыми гастрономическими "визитками", где слово "Колос" рифмуется в АПК и поэзии. Интеллигентный и спортивный город. Сегодня в Столбцы эффективно инвестирует Минский моторный завод, здесь работает его филиал. Этот райцентр славится деревообработкой, продукцией из мяса, фруктов и ягод. Именно в Столбцах находится самый модный кинотеатр. В городе построят и новый центр социального обслуживания населения. Ощутим уют, стиль и столбцовское гостеприимство вместе с Евгенией Слесарчик, которая много лет посвятила сфере образования.

"Столбцы - это моя малая родина. Я здесь родилась и сюда вернулась молодым специалистом. На протяжении 20 лет я работаю в сфере образования. Я являюсь директором средней школы № 3 Столбцов. Недавно наше учреждение отметило 40-летний юбилей", - рассказывает Евгения Слесарчик.





Знаковым событием для жителей Столбцовского района стало открытие СШ № 4 в новом микрорайоне, считает она. Школа состоит из 5 блоков, где функционируют тренажерный зал, бассейн, гимнастический и актовый залы, кабинет МЧС и СТЭМ- кабинеты.

Как мама двоих детей я очень горда за нашу центральную районную больницу. За последние годы больницу отремонтировали и она, конечно же, приобрела современное диагностическое оборудование. Открыт и функционирует кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Проведена реконструкция хирургического корпуса. На базе больницы у нас работает травматологический центр для жителей 5 районов. Евгения Слесарчик

Столбцы - это город с большим промышленным потенциалом. "У нас работает филиал Минского моторного завода, где в 2020 году был открыт комплекс литья. Также у нас есть мясоконсервный завод с почти вековой историей, лесопереработка, агрокомбинат "Колос". В филиале Городейского сахарного комбината выпускают новые виды сахарозаменителя. Также введены в производство 19 рецептур фруктово-ягодных наполнителей. Наш березовый сок пользуется спросом не только в Столбцах, но и по всей Беларуси", - уверена жительница Столбцов.

Вторую жизнь получил кинотеатр "Беларусь". После реконструкции это современное многофункциональное пространство для молодежи. Рядом с кинотеатром находится площадка, где можно смотреть фильмы под открытым небом. Здесь проводят различные акции, мероприятия и презентации.