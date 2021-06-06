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Место для жизни - Столинщина
Район на юго-западе Беларуси динамично развивается. В первую очередь благодаря трудолюбию местных жителей, ведь работают в основном на земле - выращивают фрукты, ягоды, овощи.
Приезжие удивляются тому, как местные устроили свой быт - живут в достатке, и тому, что, согласно районной статистике, половина молодежи возвращается на малую родину после получения высшего и среднего образования.
Здесь же находятся знаменитые клюквенные места - Ольманские болота и огуречный край - агрогородок Ольшаны. Как оказалось, жители всем довольны и даже благодарности Президенту передавали, жалуются лишь на нехватку профессиональных футбольных полей с искусственным покрытием. Обо всем по порядку расскажет Ксения Лебедева в традиционной рубрике "Место для жизни".
Столинщина - динамично развивающийся район. В первую очередь благодаря трудолюбию местных жителей, ведь работают в основном на земле - выращивают фрукты, ягоды, овощи. Здешний ассортимент может удивить жителей центрального и северного регионов Беларуси. Разнообразию и урожаю способствуют климат и качество земли - жаловаться не приходится. Если только на нехватку территорий. Хороший хозяин здесь тот, кто всегда хочет больше - больше высадить, больше вырастить и больше продать. От заработка в сезон зависит то, как будут жить оставшийся год.
Что интересно: строят в районе из местного кирпича. Это касается как индивидуального строительства, так и многоэтажек.
Дом из данного кирпича простоит от 120 лет и не поменяет свой внешний вид. Уже проводили испытания, не потеряет такие важные характеристики, как морозоустойчивость, низкое влагопоглощение, при условии, что кладка выполнена по правилам. И о таких неприятных моментах, как отваливающиеся обои и плесень в квартире, вы не узнаете никогда. Это преимущества природного материала.
Здесь же и завод, где производят кирпич.
В качестве сырья используют уникальные тугоплавкие морозостойкие кислотоупорные глины, месторождений которых в мире насчитывается не более десятка. Одно из них как раз таки здесь - в Столинском районе.
20% такого кирпича уходит на экспорт - преимущественно в Украину. Спрос у соседей на продукт из соломенно-желтой глины - у них такой нет.
Это агрогородок Ольшаны - крупнейший в республике. Здесь проживают 8 тысяч человек. Это один из успешных сельских населенных пунктов страны. Отличается уровнем жизни, приростом населения, отсутствием миграции молодежи в город и низким уровнем преступности. Такая ситуация во многом противоположна тому, что происходит в сельской местности в целом по стране. Такой феномен прозвали ольшанским.
Если всего в районе 2 тысячи многодетных семей, в Ольшанах чуть более четверти от всего числа. А семья, где детей свыше пяти, совсем не редкость.
Это своего рода огуречная биржа - цена зависит от спроса и количества главного продукта. Сегодня овоща много, а завтра как получится - процесс практически неконтролируемый. Но этот год жителей Ольшан и окрестностей пока не особо радует. Цена сохранилась на уровне прошлого года. В позапрошлом была на уровне 3 рублей за кило в это время.
Федор Михайлович живет в 4 километрах от Ольшан, работает в школе. А огурцы - это то, что у местных не отнять: если не занимаются как фермеры, то подсобное хозяйство с огуречными теплицами будет обязательно.
А еще жители хотят футбольный стадион с искусственным покрытием, чтобы готовиться к соревнованиям могли на профессиональной основе. А тренируются здесь не только дети, но и взрослые. О том, чего не хватает для развития сельхозотрасли, спросили у зампреда Столинского района.
Столинщина хорошо известна своими огурцами, здесь каждый метр занят теплицами, в которых их выращивают. И каждый житель от мала до велика знает об этом овоще буквально все. Огурцы из района вывозят как на местный рынок, так и на экспорт. Вывозят фурами. Но сейчас я нахожусь в Ольшанах в теплице с томатами. Вы спросите: причем здесь Ольшаны и помидоры? Сейчас расскажем.
Иван Васильевич - крупнейший фермер не только Столинщины, но и республики. Стоит у истоков выращивания главного ольшанского овоща. 40 лет назад начинал с малого. Сегодня его хозяйство - это 260 гектаров земли, где растут сады, стоят теплицы. Огурцы отошли на второй план - выросла конкуренция, пришлось искать другую нишу. Томаты из Ольшан сегодня знают и в Варшаве, и в Краснодаре.
Николай - один из сыновей Ивана Васильевича и его надежное плечо. В их тандеме соединились многолетний опыт отца и умение применять инновации. Все теплицы династии оснащены новейшими технологиями, при этом весь продукт экологически чистый - если и используют подкормку, то все в выверенных дозах. Проверяют даже состав воды.
Анна здесь работает около двух лет - все устраивает. Говорит, сначала здесь свою миссию выполнит, а после домой на огород. И так здесь трудятся все.
Фамилия у Анны Гриб - распространена в Ольшанах. В ее семье выращивают все: и помидоры, и баклажаны, и капусту, и перец, и морковь. Но пока главным кормильцем остается огурец.
Ведя подсобное хозяйство, Анна еще успевает воспитывать семерых детей, так что некоторым столичным девушкам стоит поучиться вот так ловко управляться со всем и всеми.
Это сейчас огурец такой сладкий, а в весенние холода здесь топят буржуйки идаже ночуют в теплицах, чтобы контролировать температуру – подбрасывают дрова.Чем холоднее сезон, тем дороже выйдет и огурец - за весну на теплицу может уйтиоколо 120 кубов дров. И это только часть забот. А ведь многие и незадумываются, каких трудов может стоить хорошая машина, дом и достаток семьи, неощутив настоящую ольшанскую жизнь на себе. В Столинском районе знает дажеребенок, что дольче вита - это после, а сначала труд, пот и подъем в сезонраньше солнца.
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