Район на юго-западе Беларуси динамично развивается. В первую очередь благодаря трудолюбию местных жителей, ведь работают в основном на земле - выращивают фрукты, ягоды, овощи.



Приезжие удивляются тому, как местные устроили свой быт - живут в достатке, и тому, что, согласно районной статистике, половина молодежи возвращается на малую родину после получения высшего и среднего образования.



Здесь же находятся знаменитые клюквенные места - Ольманские болота и огуречный край - агрогородок Ольшаны. Как оказалось, жители всем довольны и даже благодарности Президенту передавали, жалуются лишь на нехватку профессиональных футбольных полей с искусственным покрытием. Обо всем по порядку расскажет Ксения Лебедева в традиционной рубрике "Место для жизни".



Столинщина - динамично развивающийся район. В первую очередь благодаря трудолюбию местных жителей, ведь работают в основном на земле - выращивают фрукты, ягоды, овощи. Здешний ассортимент может удивить жителей центрального и северного регионов Беларуси. Разнообразию и урожаю способствуют климат и качество земли - жаловаться не приходится. Если только на нехватку территорий. Хороший хозяин здесь тот, кто всегда хочет больше - больше высадить, больше вырастить и больше продать. От заработка в сезон зависит то, как будут жить оставшийся год.



Что интересно: строят в районе из местного кирпича. Это касается как индивидуального строительства, так и многоэтажек.

Дом из данного кирпича простоит от 120 лет и не поменяет свой внешний вид. Уже проводили испытания, не потеряет такие важные характеристики, как морозоустойчивость, низкое влагопоглощение, при условии, что кладка выполнена по правилам. И о таких неприятных моментах, как отваливающиеся обои и плесень в квартире, вы не узнаете никогда. Это преимущества природного материала.

Здесь же и завод, где производят кирпич.

В качестве сырья используют уникальные тугоплавкие морозостойкие кислотоупорные глины, месторождений которых в мире насчитывается не более десятка. Одно из них как раз таки здесь - в Столинском районе.



20% такого кирпича уходит на экспорт - преимущественно в Украину. Спрос у соседей на продукт из соломенно-желтой глины - у них такой нет.

Это агрогородок Ольшаны - крупнейший в республике. Здесь проживают 8 тысяч человек. Это один из успешных сельских населенных пунктов страны. Отличается уровнем жизни, приростом населения, отсутствием миграции молодежи в город и низким уровнем преступности. Такая ситуация во многом противоположна тому, что происходит в сельской местности в целом по стране. Такой феномен прозвали ольшанским.

Если всего в районе 2 тысячи многодетных семей, в Ольшанах чуть более четверти от всего числа. А семья, где детей свыше пяти, совсем не редкость.



Это своего рода огуречная биржа - цена зависит от спроса и количества главного продукта. Сегодня овоща много, а завтра как получится - процесс практически неконтролируемый. Но этот год жителей Ольшан и окрестностей пока не особо радует. Цена сохранилась на уровне прошлого года. В позапрошлом была на уровне 3 рублей за кило в это время.

Федор Михайлович живет в 4 километрах от Ольшан, работает в школе. А огурцы - это то, что у местных не отнять: если не занимаются как фермеры, то подсобное хозяйство с огуречными теплицами будет обязательно.











А еще жители хотят футбольный стадион с искусственным покрытием, чтобы готовиться к соревнованиям могли на профессиональной основе. А тренируются здесь не только дети, но и взрослые. О том, чего не хватает для развития сельхозотрасли, спросили у зампреда Столинского района.



Столинщина хорошо известна своими огурцами, здесь каждый метр занят теплицами, в которых их выращивают. И каждый житель от мала до велика знает об этом овоще буквально все. Огурцы из района вывозят как на местный рынок, так и на экспорт. Вывозят фурами. Но сейчас я нахожусь в Ольшанах в теплице с томатами. Вы спросите: причем здесь Ольшаны и помидоры? Сейчас расскажем.



Иван Васильевич - крупнейший фермер не только Столинщины, но и республики. Стоит у истоков выращивания главного ольшанского овоща. 40 лет назад начинал с малого. Сегодня его хозяйство - это 260 гектаров земли, где растут сады, стоят теплицы. Огурцы отошли на второй план - выросла конкуренция, пришлось искать другую нишу. Томаты из Ольшан сегодня знают и в Варшаве, и в Краснодаре.



Николай - один из сыновей Ивана Васильевича и его надежное плечо. В их тандеме соединились многолетний опыт отца и умение применять инновации. Все теплицы династии оснащены новейшими технологиями, при этом весь продукт экологически чистый - если и используют подкормку, то все в выверенных дозах. Проверяют даже состав воды.

Анна здесь работает около двух лет - все устраивает. Говорит, сначала здесь свою миссию выполнит, а после домой на огород. И так здесь трудятся все.

Фамилия у Анны Гриб - распространена в Ольшанах. В ее семье выращивают все: и помидоры, и баклажаны, и капусту, и перец, и морковь. Но пока главным кормильцем остается огурец.

Ведя подсобное хозяйство, Анна еще успевает воспитывать семерых детей, так что некоторым столичным девушкам стоит поучиться вот так ловко управляться со всем и всеми.