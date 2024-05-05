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"Место для жизни": узнаем, чем привлекает туристов Борисов, и познакомимся с людьми, которые здесь живут
Предлагаем отправиться в небольшое путешествие по городу, который расположен на живописном берегу Березины. Любители истории этот уютный уголок Минщины знают по эпохальным событиям 1812 года, футбольные болельщики - благодаря титулованному и успешному клубу страны БАТЭ, а любители заглянуть в прошлое восхищаются его историко-культурным наследием.
Корреспондент АТН Катерина Стреха на один из древнейших белорусских городов столичного региона взглянула немного с другого ракурса. Узнаем, чем привлекает туристов Борисов и познакомимся с людьми, которые здесь живут, работают и учатся.
Место для жизни
Этот город хорошо известен за пределами Беларуси. Когда то, в далеком 1102 году, его на месте слияния рек Березины и Схи заложил князь Борис Всеславич. Сегодня это крупнейший промышленный центр Минской области, который местом для жизни называют более 140 тыс. белорусов.
Из них около 3 тыс. трудятся на Борисовском заводе медицинских препаратов. Надежда Драгун на предприятие пришла почти 20 лет назад. Уроженка Борисовского района работает на линии, где фасуют и упаковывают лекарства.
Работала печатником флексографской печати. Мы наносили на ампулу краской штамп и точно также отдавали на упаковку. Потом пришло компьютеризированное оборудование, мы его освоили, получили 4 разряд и сейчас работаем на этих машинах замечательных. Условия работы очень хорошие, спецодеждой нас обеспечивают, у нас 8-часовой рабочий день.
Предприятие градообразующее. Основано в 1965 году. Начиналось все с небольшой фабрики численностью 250 человек. Сегодня Борисовский завод медпрепаратов - лидер фармацевтической отрасли страны.
Здесь выпускают более 250 наименований препаратов. Ставку делают на качество и экспорт. За пределы Беларуси поставляют более 50 % лекарств.
Востребованность нашей продукции подтверждается наличием большого количества регистрационных удостоверений - их у нас порядка 1100. Мы реализуем свою продукцию в 20 стран мира. Создаются новые производственные цеха, производственные участки, внедряются современные технологии, расширяется линейка выпускаемой продукции. Технологический потенциал нашего предприятия составляют 5 основных производственных цехов.
Людям, которые здесь трудятся, доверяют самое ценное - здоровье. Ежегодно на местном заводе производят около 5 млрд таблеток, более 200 млн капсул, примерно 15 млн упаковок мази и до 30 млн флаконов антибиотиков.
Более 80 % лекарств отечественного производства, в том числе и местного завода медпрепаратов, используют в Борисовской ЦРБ. Это многопрофильное специализированное учреждение, в котором помощь медиков могут получить не только борисовчане, а еще и жители городов Березино, Крупки и Жодино. Помощь амбулаторно и стационарно получают и взрослые, и дети.
Акцент большой сейчас сделан на эндопротезирование крупных суставов. За последние два года более чем в два раза увеличено количество пролеченных пациентов этого профиля. И уже за 1 квартал порядка 100 протезов у 100 пациентов установлены. Выполнены первые в нашем районе тромбоэкстракции при остром нарушении мозгового кровообращения. Говоря простым языком, удален тромб из сосудов мозга.
Два года назад частью большого и дружного коллектива профессионалов стала и Ксения Заиченко. Коренная борисовчанка училась в Витебске, а в Центральной районной больнице на отработке, которая закончится через три месяца. Девушка говорит, что в родном крае так тепло и уютно, что уезжать не хочется. Еще и профессия анестезиолога-реаниматолога довольно востребованная.
Это не самая простая профессия. Ты на работе, у тебя есть ситуация, которую ты должен разрешить, ты должен помочь человеку. И эмоциональная составляющая отходит на второй план. На первом плане все-таки цель, ты должен всеми путями ее достигнуть. Потом ты приходишь в ординаторскую, ты выдыхаешь, понимаешь, что у тебя трясутся руки, ноги, но цель ты свою выполнил.
В Борисовский район ежегодно приезжают около 40 молодых специалистов, после отработки около 80 % остаются на своих рабочих местах.
Призвание помогать людям и у Оксаны Петровой. Она обладательница редкой профессии - переводчик жестового языка. Сегодня к ней за помощью в решении коммунальных вопросов обратился пенсионер Владимир Прибыльский (проблемы со слухом достались по наследству).
Оксана Петрова - единственный в столичном регионе специалист, который обладает уникальными знаниями и навыками. Потому и спрос на ее услуги высок.
Услугу переводчика у меня получает 161 человек. Эта цифра большая. Потому что в Борисовском районе проживают 222 человека, имеющих нарушение слуха. Могу помочь заказать талон к врачу или назначить встречу в нотариальной конторе. Параллельно. То есть я по телефону сделала звонок, я сопроводила человека. Переводчик может быть полезен многим и сразу.
В любви родному и дорогому сердцу Борисову признается и Владимир Слесарев. В прошлом офицер, сегодня известный коллекционер, выдающийся знаток наполеоновской эпохи и успешный предприниматель. Уже много лет он восстанавливает дом-усадьбу известного статского советника и миллионера Ивана Колодеева. Мужчина за свой счет отреставрировал постройку XIX столетия, в его коллекции сотни, а может и тысячи редких экспонатов.
В дом-музей Ивана Колодеева часто наведываются не только белорусы, но и туристы со всего мира. Ежегодно это место посещают около 5 тыс. человек.
Если ты серьезно занимаешься делом, начинаешь за него болеть, оно становится частью тебя. Открытие для себя сделал: по мере того как человек стареет, обязательно должно быть что-то такое, что удерживает тебя на планете Земля. Вот меня держат мои дети, моя семья и то, что я создаю. С точки зрения проживания и моей родины, не представляю, что я мог бы жить в другом месте. Уехать, поинтересоваться - да, но жить я смогу только здесь, в Борисове.
Владимир Слесарев уверен, что со временем ему удастся вернуть своей малой родине славу историко-культурного центра.
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