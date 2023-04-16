Место для жизни: в Лиде гордятся прошлым, вкладывают душу в настоящее, чтобы выткать яркое будущее

Продовольственная безопасность и стабильная экономика - это уверенность в завтрашнем дне. Основа, на которой держится как вся страна, так и отдельные города. В этом уверены и жители районного центра Гродненской области. Один из древнейших городов Беларуси - Лида - готовится отпраздновать 700-летие. Торжества запланированы на сентябрь. Это не только исторический и культурный, но и промышленный центр региона. Торговые марки предприятий уже давно сформировали единый бренд. И речь не только про квас, муку и кукурузные палочки. В районе сформировано 6 индустриальных площадок. В самой Лиде работают около 30 промышленных предприятий, которые активно модернизируют производства.

Только в прошлом году привлечено более чем 250 миллионов рублей инвестиций, а это около 700 новых рабочих мест. Немало компаний с участием иностранного капитала. Как живут и зарабатывают горожане? На каком фундаменте держится экономика райцентра? И почему возраст Лиды историки ставят под сомнение? Ответы у Илоны Волынец в рубрике "Место для жизни".

Лидский замок был построен в 1323 году по поручению князя Гедимина. Так он хотел защититься от крестоносцев. Кстати, говорят, что призраки воинов до сих пор бродят по галереям замка. Этот репортаж мы могли начать с подобных мистических историй. Но не станем. А не факт, что замок появился раньше, чем поселение. Об этом до сих пор спорят историки. Ответ на этот вопрос надеются получить во время раскопок. Они пройдут здесь, в городском парке, уже осенью.



Археологи рассчитывают определить и точную дату основания города. Оказывается, Лида, как истинная дама, скрывает свой возраст, хоть и приглашает всех на семисотлетие. Мы не будем углубляться в прошлое, а лучше окунемся в настоящее. Фундамент, на котором держится любой город, да и вся страна, - экономика. И здесь Лида не из робкого десятка. Как раз 10 % от всего производственного объема области приходится на Лидский район. И речь не только об известных брендах, которые знает каждый белорус. В регионе создан мощный промышленный комплекс, в котором 25 крупных предприятий.





Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Мы работаем над тем, чтобы была стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Как мы видим, наши соседи не успокаиваются, что-то все придумывают и так дальше, наши жители не понимают их до конца.

Заклятый враг стабильности - недобросовестность. Горожане до сих пор вспоминают случай с литовским инвестором, который набрал кредитов на создание предприятия по производству индейки, людям пообещал хороший заработок, а потом сбежал. Еще и нанес ущерб окружающей среде. И все же нашелся хозяин для птицы. Комплекс под свое крыло взял белорусский бизнесмен.

Пройдя все этапы дезинфекции, попадаем в разделочный цех. Если вы думаете, что у вас сложная работа, то посмотрите, как трудятся эти лидчане. Обращаем внимание на обаятельного парня, который искусно точит нож, с легкостью разделывает очередную тушку и при этом успевает шутить с коллегами. Во время "острого" интервью интересуемся, какую подготовку нужно пройти, чтобы так лихо справляться с непокорной птицей?





Технику безопасности и обучиться обрезать, вырезать, чтобы оставлять меньше мяса на кости, больше, чтобы уходило в продукцию, чтобы все красиво выглядело.



Начали с выращивания и переработки индейки. А с апреля запустили и выпуск готовой продукции. Наша съемочная группа первая протестировала производственную линию.



Это один из финальных этапов производства. Здесь мясо упаковывают, аккуратно складывают. А дальше маркировка. Уже завтра свежая продукция отправится в торговые сети.





Благодаря комплексу в городе появилось 100 новых рабочих мест. Производство - в списке инвестпроектов по принципу "один район - один проект". То, на чем акцентировал внимание во время Послания Президент. Суть в том, чтобы раскрепостить инициативу на местах и содействовать занятости. В стране уже составлен перечень из почти 130 инвестпроектов.





Петр Кравченко, учредитель компании:

Этот комплекс перерабатывающий рассчитан на переработку 12 тыс тонн мяса в год. Мы сегодня на своих фермах можем вырастить в 2 раза меньше, то есть 6 тыс. тонн. Мы имеем планы, чтобы строить дополнительные фермы и выращивать птицу в больших объемах.

Всего в экономику Лидского района планируют направить более 400 миллионов рублей инвестиций, четверть из которых пойдет на модернизацию реального сектора экономики. Интересная деталь: от большого не отстает и малый бизнес. Индивидуальных предпринимателей свыше 5 тысяч, более тысячи частных компаний.



Пример малого бизнеса, большой науки и безграничного милосердия. Его называют местным Айболитом. Павел Жульпа хоть и директор ветклиники, но больше любит, когда его зовут просто доктор. Только он не совсем обычный ветеринарный врач. Павел первым в Беларуси освоил бионическое протезирование животных.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники:

Хопи попала к нам без задней лапки, просто с косточкой. И у нас был выбор, что делать? Либо ампутировать выше, в принципе как мы до этого делали, потому что вариантов нет, либо попытаться.

И он попытался. Не зря Хоуп - в переводе с английского - надежда. Изучив опыт российских коллег, Павел провел сложнейшую операцию, вживил в кость собаки протез, который прижился. И сейчас Хопи твердо стоит на четырех лапах, одна из которых титановая. И это не единственная история чудесного спасения животных. Рыжего кота Кузю несколько месяцев выхаживали после пожара, ему восстановили 2 задние лапы. Его соседке наоборот реанимировали передние. А Джека, который попал под поезд, поставили пока на колеса. Скоро операция. Протезы уже готовы.





Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники:

Вот это протезы нашего Хатико замечательного. Это задняя лапка, это передняя. У него в скором будущем предстоит операция. Это белорусское, распечатано в Минске на 3D-принтере. Попробуйте, достаточно легкая.



За каждым увечьем - людская беспечность. И вот очередной пример. Нашу беседу с доктором прерывает еще один четвероногий пациент. Это Рыська. Как она попала под машину, невольным свидетелем стала Анастасия. Водитель поехал дальше, а она не смогла пройти мимо раненого животного. И сразу принесла кошку в клинику. Рыське сделали 2 операции и у нее появился шанс. Жить дальше. Период реабилитации всегда не простой. Как у животных, так и людей.

Павел Жульпа:

Мы пытаемся наших пациентов вовлечь в реабилитацию детишек с ограниченными возможностями, которые тоже в какой-то степени ограничены, но видя, как наши котики-собачки на протезах, просто живут, радуются жизни. В какой-то степени воодушевляют, дают стимул для развития и, возможно, переоценке своей проблемы как таковой.

Кто-то внедряет инновации, а кто-то бережно сохраняет наследие. Переместимся в центр Лиды. Напротив райисполкома центр культуры и народного творчества. Здесь возрождают сложнейшие художественные узоры в стиле белоузорчатого ткачества. Нас встречает Валентина Сильванович, рукодельница недавно получила звание «народный мастер». Этому ремеслу ее обучала бабушка, а теперь она сама устраивает мастер-классы. Сделанное своими руками гостям предлагают забрать на память, но только попробовав, понимаешь, насколько это трудоемкий процесс.

Для того, чтобы соткать самый простой рушник, то есть без узора, даже опытному мастеру потребуется день. Давайте проверим, насколько это сложно. Мне кстати, доверили не рушник, а половик. Давайте начинать. Но, судя по всему, мне бы понадобилось не два дня, две недели, а два года.