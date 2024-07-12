"Место для жизни": в Щучине открывают инновационные производства и приручают энергию солнца

Тихий и спокойный с героической историей и огромным творческим потенциалом. Здесь открывают инновационные производства и приручают энергию солнца. Перспективный город Щучин сегодня в проекте "Панорамы" "Место для жизни".

Здесь развивают инновационные производства, приручают энергию солнца и популяризируют традиционные ремесла. В рубрике "Место для жизни" расскажем о небольшом, но перспективном городе Щучин в Гродненской области. Основан он был еще в 15-м веке, в 18-м здесь появилось народное училище, а в годы войны местные жители дали достойный отпор врагу. На территории района действовали сразу несколько партизанских отрядов. Сегодня это промышленный центр с развитой инфраструктурой, куда стремится молодежь, как наша героиня Анастасия Тарас. Она работает в местном центре культуры и считает свою малую родину лучшим местом для жизни.

Щучин для меня самый любимый город, признается замдиректора Щучинского районного центра культуры и народного творчества Анастасия Тарас. "Наш райцентр постоянно развивается. За последние 10 лет в городе появился целый жилой микрорайон с современными многоквартирными домами, детским садом, игровыми площадками. Уже в этом месяце сдается в эксплуатацию еще одна пятиэтажка на 60 квартир с улучшенной планировкой, безбарьерной средой и комфортными условиями проживания. Здесь получат квартиры работники предприятий и организаций города, молодые специалисты. Кстати, во втором подъезде уже скоро появится и мои собственные квадратные метры", - рассказала она.

Щучин - это промышленный город, констатировала она. "Здесь успешно развиваются государственные и частные предприятия, на которых внедряются современные технологии. Фабрика по выращиванию грибов, солнечная электростанция, завод "Автопровод". Лидером по внедрению высокотехнологичных инноваций является предприятие по переработке молочной сыворотки. Процесс производства здесь полностью автоматизирован, ежегодно реализуются новые инвестиционные проекты. В частности, освоили выпуск мягких сыров. Щучинская продукция пользуется популярностью в Северной Америке, Африке, Китае и арабских странах", - рассказала замдиректора.

Щучин - это город с богатой историей, своих героев здесь помнят и чтут, считает Анастасия Тарас. "В центральном сквере находится сакральное место для каждого жителя - братская могила советских воинов. Здесь захоронено более 230 фронтовиков и партизан. В первые дни Великой Отечественной войны в районе велись ожесточенные бои. А во время оккупации в окрестных лесах действовали сразу несколько партизанских отрядов, которые успешно громили врага".

Щучин, это еще и творческий город с культурными традициями, считает Анастасия. "Здесь работают около сотни клубов и кружков по интересам, творческих студий. 12 коллективов имеют звание "народный". А еще развивают традиционные ремесла. Причудливые узоры, обереги, диковинные птицы - все это сделано вручную из обыкновенной соломки и наполнено глубоким народным символизмом. Не менее популярно в Щучине и традиционное ткачество. На старинных станках мастерицы создают уникальные орнаменты, характерные только для нашего региона".