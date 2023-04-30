"Место для жизни": за формулой успеха отправляемся в небольшой агрогородок Крошин

Не то что дисциплина, а железная диктатура должна быть на сельскохозяйственных предприятиях - тезис, который необходимо усвоить и не один раз. Несмотря на повышение культуры земледелия, проблем в отрасли хватает. Бесхозяйственность выдают мелочи: то брошенная техника под забором, то поля в ненадлежащем состоянии. Стабильно высокими показателями могут похвастаться только те хозяйства, в которых привыкли к порядку. Как, например, в агрогородке Крошин Брестской области. Местное предприятие неоднократно становилось победителем районных, областных и республиканских соревнований.

Сейчас здесь готовят к открытию 2 проекта: молочно-товарную ферму и зерносушильный комплекс. А еще у этого небольшого населенного пункта интересная история. Местечко известно благодаря поэту Павлюку Багриму.

Его единственное стихотворение называют шедевром белорусской лирики XIX века. Богата ли сейчас крошинская земля талантами и как зарабатывают местные жители - расскажет Илона Волынец в рубрике "Место для жизни".

Зайграй, зайграй, хлопча малы, І ў скрыпачку, і ў цымбалы, А я зайграю ў дуду, Бо ў Крошыне жыць не буду… Паўлюк Багрым. Все мы помним это четверостишие со школьных лет. Мы приехали в тот самый Крошин (это агрогородок Брестской области), чтобы выяснить, как сейчас местные жители относятся к этим известным строчкам белорусского поэта, какое же это место для жизни.

Направляемся туда, где всегда можно узнать последние новости - сельсовет. Любопытно, что здание делит местная власть и бизнес. Так и в жизни: экономика - на крепких мужских плечах, а социалка и культура - на хрупких женских. Про таких, как он, говорят: крепкий управленец, про таких, как она - толковая хозяйка. Ивана Веньяминовича в кабинете почти не застать. Битва за будущий урожай в разгаре. Интересуемся, как хозяйству из года в год удается удерживать лидирующие позиции в районе?

"Это трудолюбие людей, которые с 7 утра в поле, на ферме, на территории мехдвора и до позднего вечера находятся на своих рабочих местах", - рассказывает Иван Заяц, директор ОАО "Крошин".

Треть населения Крошина трудится на этом предприятии. Акцент на растениеводстве и животноводстве. Главные кормилицы - буренки, которые каждый день дают 55 тонн молока экстра-класса. Больше надоев - больше выручка: в хозяйстве логично задумались над расширением поголовья.

Иван Заяц, директор ОАО "Крошин":

Но не только аграрными успехами славятся крошинцы. В местечке особое отношение к кузнечным традициям. Тот же Павлюк Багрим, оставивший нам всего одно стихотворение, был талантливым кузнецом. В местном костеле до сих пор висит выкованная им жирандоля, которая чудом уцелела после двух мировых войн. Старинное ремесло по-прежнему популярно. Летом лучшие кузнецы страны съедутся в Крошин на тематический фестиваль. Его подготовкой вовсю занята уже знакомая нам Наталья Артуганова. Спрашиваем, легко ли быть на хозяйстве? В составе сельсовета, помимо Крошина, более двух десятков деревень.

Наталья Артуганова, председатель Крошинского сельисполкома:

Как для Минска Свислочь, так для Крошина Щара. Набережная - любимое место всех сельчан. На другом берегу - Дом культуры. То, что он не совсем типичный, понятно по архитектуре здания. Но то, что мы увидели внутри, однозначно удивит. И это не зал, где проходят занятия для детей, и не колоритный уголок с шахматами, в которые может сыграть любой местный житель, а 2 уникальных музея, аналогов которым в Беларуси попросту нет.

Юрий Пшевлоцкий, коллекционер:

Все началось с "Мелодии", за которую его отец по тем временам отдал 2 месячные зарплаты. Сейчас в коллекции Юрия Пшевлоцкого как минимум полтысячи музыкальных инструментов. Здесь и трофейный немецкий аккордеон, и самобытная семиструнная гитара, а еще радиолы, проигрыватели, магнитофоны. В общем все то, что звучит и вдохновляет.