"Место для жизни": Жабинка - уютный и экологически чистый город с развитой инфраструктурой

Каждый уголок Беларуси уникален и самобытен. Жабинка - это уютный и компактный город - спутник Бреста, который за последние годы достиг рекордного результата по объемам строительства жилья в области.

Это тихий, уютный и экологически чистый город с развитой инфраструктурой: детский сад, школа, поликлиника, торговые объекты - все в шаговой доступности. В районе успешно функционирует фермерское хозяйство, глава которого дает возможность людям развиваться и расти в профессиональном плане.

Также здесь работает сахарный завод, в этом году он юбиляр - 60 лет! Подробности у Катерины Стреха.

Жабинковский район

С 19-го столетия этот тихий и уютный населенный пункт находится на перекрестке важных транспортных путей. В свое время Московско-Брестская железная дорога прошла через Жабинку, и именно в то время она превратилась из небольшой деревушки в районный центр, где сегодня проживают более 14 тыс. человек.

По одной из версий, название города связано с рекой Жабинкой, другие уверяют, что с растением жабник. Третьи же полагают, что поселение так назвали из-за болотистой местности, где обитало огромное количество жаб! Что ж, добро пожаловать в Квакенбург! Так местные в шутку называют родной город.

Также свой след в истории Жабинки оставили и мелиораторы. К примеру, работники Передвижной механизированной колонны № 19 более полувека занимаются мелиорацией земель, благоустройством и строительством. Предприятие - в числе самых успешных в своей отрасли в Брестском регионе. Казалось бы, все о развитии мелиорации на этих землях знает Петр Войновский. Жабинка стала его второй родиной. Уроженец Пинского района однажды приехал в эти края и задержался на пять десятилетий. Местные сейчас негласно считают его хранителем музейных фондов ПМК-19.





Главная цель создания комплекса - сохранить память о том времени, когда целое поколение людей занималось отвоевыванием природы заболоченных земель. Обустраивали и делали их пригодными для сельскохозяйственного использования. Вторая задача - воспитание нового поколения мелиораторов на основе славных традиций. Петр Войновский, ведущий инженер ПМК-19

Проследить эволюцию мелиорации на Полесье можно, побывав в уникальном музее под открытым небом. Его экспонаты - тракторы, бульдозеры, краны и экскаваторы. Раритетные машины привезли сюда из разных уголков Брестчины. Эта техника могла превратиться в металлолом, а обрела статус коллекционной.





Петр Владимирович за всеми экспонатами присматривает и с удовольствием встречает туристов. Мужчина считает, что на заслуженный отдых уходить рано - много дел впереди!

Если вы мечтаете о "сладкой" жизни, то вам однозначно нужно ехать в Жабинку! Здесь, на градообразующем предприятии, которое в этом году отмечает 60-летний юбилей, производят сахар. Жабинковский завод занимает четверть белорусского рынка.

С начала года здесь переработали 750 тыс. т сахарной свеклы и изготовили 102 тыс. т белого сахара. Примерно 50 % продукции экспортируют. Есть спрос в России, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. Список можно продолжать долго.

На сегодня заготовлено 1 млн 20 тыс. т сахарной свеклы, и еще 50 тыс. т хранится в полях. Думаем, что переработку закончим примерно к 3-5 января. В этом году нас сельское хозяйство порадовало. Урожайность средняя выше, чем в прошлом году. Немножко сахар не добирает, но это связано, конечно, с погодными условиями. Василий Бобрук, первый заместитель гендиректора - главный инженер ОАО "Жабинковский сахарный завод"





А вот климат в коллективе по душе всем работникам предприятия. Виталий Каракозов - представитель трудовой династии. На местном сахарном заводе всю жизнь трудились его родители. Сейчас работают сестра, дочь и зять. Виталий Владимирович на предприятие пришел в 1996-м. Начинал свой путь с должности помощника начальника смены. А сейчас руководит участком готовой продукции.

По молодости я не думал, что буду работать на нашем заводе. Поэтому поступал в строительный институт, отучился на инженера-строителя, но корни перетянули меня на наше предприятие, и всю жизнь я здесь! Жабинка - это небольшой компактный городок. Прекрасная логистика, природа хорошая, свое водохранилище рядом, люди хорошие и дружные. Виталий Каракозов, начальник участка ОАО "Жабинковский сахарный завод"

Также сахарный завод - пионер промышленного туризма в Жабинке! В тестовом режиме сюда уже приглашали гостей. Водить экскурсионные группы на постоянной основе планируют начать в следующем сезоне. К слову, производственный процесс не останавливается ни на минуту. Завод работает 24 на 7.

Не покладая рук трудятся и работники фермерского хозяйства по производству соков в деревне Федьковичи. Им много лет руководит выходец из крестьянской семьи Виктор Яковчук. Однажды он сменил кресло банкира на цветущий сад и ни разу не пожалел. Говорит, сделал выбор в пользу малой родины. В этом году Виктор заложил в государственный стабилизационный фонд 1 700 т яблок. Одним из первых на территории Брестской области в далеких 90-х стал выращивать голубику. Растут на его земельном участке также малина, клубника и черноплодная рябина.





Моем яблоки, сушим их и фасуем. Рады поставлять нашу продукцию в сети Республики Беларусь. Будут излишки - отправим в Российскую Федерацию. Сколько яблок нужно, скажем, для изготовления десяти литров сока? Это зависит от сорта. Но в целом от 15 до 10 кг яблок. У нас есть своя технология, которую мы пока держим в секрете. Виктор Яковчук, глава фермерского хозяйства

Разработано у нас 18 рецептур! Я рада, что смогла применить свой опыт в течение 10 лет. Я здесь с 2014 года. Разве можно не полюбить такое хозяйство, где столько человек трудится, чтобы наши люди могли получить и яблоко, и сок такого качества? Валентина Фурсевич, технолог фермерского хозяйства

Штат работников - около 50 человек. Виктор относится к ним как к членам семьи. Построил 10 коттеджей с господдержкой. Счастливыми обладателями ключей от жилья стала и семья Бидзюра. Валерий и Светлана приехали в Беларусь в 2011-м.

Пересек границу - сразу же влюбился в Беларусь! Мне понравилось, что здесь порядок везде. Дали сразу же нам жилье - домик благоустроенный, зарплата достойная. Живем, трудимся. С радостью идем на работу и возвращаемся домой в семью, к детям. Валерий и Светлана Бидзюра, работники фермерского хозяйства