Месячник по наведению порядка, благоустройству и озеленению стартует в Минске 11 марта, пишет БЕЛТА.



Марафон чистоты затронет парки, скверы, дворы, территории организаций и предприятий города. Кроме традиционной уборки пройдет весеннее озеленение, в том числе на придомовых территориях.



Как уже сообщалось, в столице также объявлена акция "Зеленый двор вместе", в ходе которой минчане могут выбрать место для размещения насаждений, сорта посадочного материала и принять участие в посадке деревьев, кустарников и цветов. Для озеленения жителям столицы предложен 151 участок.



Данная акция проходит в городе не в первый раз и в ее ходе озеленили 1589 участков, высажено 38,5 тыс. деревьев и почти 250 тыс. кустарников.



Завершится месячник благоустройства республиканским субботником.