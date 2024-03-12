Месяц благоустройства начался в Минске

С приходом весны в столице стартовал сезон благоустройства. Чистоту наводят в парках и скверах, во дворах и вдоль дорог. Город очищают от листвы, веток и песка, которые скопились за зиму. Также в планах - ремонт, обновление и окраска скамеек, детского игрового оборудования, контейнерных площадок. Во дворах установят новые тренажеры. К марафону чистоты присоединились все районы Минска.

Коммунальные службы вместе с жителями Минска благоустроят почти 10 тыс. га зеленых территорий. Специалисты "Зеленстроя" планируют высадить 1,5 тыс. деревьев - большинство их них ясени, которые хорошо приживаются в городской среде. Присоединиться к марафону чистоты может каждый, а в апреле белорусов объединит общереспубликанский субботник.