Месяц наведения порядка стартовал в Беларуси

С приходом весны в столице стартовал сезон благоустройства. Порядок наводят в парках и скверах, во дворах и вдоль дорог. Город очищают от листвы, веток и песка, которые скопились за зиму. Также в планах обновить скамейки, детские и контейнерные площадки. Появятся новые тренажеры и игровое оборудование. К марафону чистоты присоединились все районы Минска.

