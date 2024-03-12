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Месяц наведения порядка стартовал в Беларуси
С приходом весны в столице стартовал сезон благоустройства. Порядок наводят в парках и скверах, во дворах и вдоль дорог. Город очищают от листвы, веток и песка, которые скопились за зиму. Также в планах обновить скамейки, детские и контейнерные площадки. Появятся новые тренажеры и игровое оборудование. К марафону чистоты присоединились все районы Минска.
Коммунальные службы вместе с жителями преобразят почти 10 тысяч гектаров зеленых территорий столицы. Специалисты Зеленстроя планируют высадить полторы тысячи деревьев: большинство из них ясени, которые хорошо приживаются в городской среде. Присоединиться к благоустройству может любой желающий, а в апреле белорусов объединит общереспубликанский субботник.
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