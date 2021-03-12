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Месяц наведения порядка стартует 15 марта в Минске
Жилищно-коммунальные службы приглашают горожан присоединяться к массовой уборке. С наступлением тепла начнется благоустройство дворовых территорий, детских площадок, ремонт уличного оборудования, замена контейнеров. Кроме того, на этот год запланирован комплексный капитальный ремонт территорий вокруг домов. Всего таких объектов 15 во всех районах столицы.
По традиции большое внимание и озеленению города. За первые месяцы весны планируют высадить 17 тысяч деревьев и кустов.
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