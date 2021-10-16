Месяц наведения порядка в столице: в парках появились 72 тысячи кустарников и 800 деревьев

Что нужно в жизни сделать? Посадить дерево, чтобы память была, чтобы дети твои росли и вспоминали: вот мой отец дерево посадил, как это здорово. Нужно здесь порядок наводить, здесь нужно заниматься, а не ходить по городу, бегать и разрисовывать здания - вандалами какими-то быть. Нормальные люди вот здесь будут. И запомните: чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Любыми средствами и способами в городе будет наведен порядок во всех смыслах.

Александр Барсуков, помощник Президента - инспектор по городу Минску