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Месяц наведения порядка в столице: в парках появились 72 тысячи кустарников и 800 деревьев
Месяц наведения порядка продолжается в столице. После зеленого субботника в парках появились 72 тысячи кустарников и 800 деревьев. Очистили три тысячи гектаров территорий и вывезли более трех тысяч кубометров мусора. Юлия Хмель продолжит.
Сегодня точек на карте по озеленению столицы несколько десятков. Конкретно эта локация - 53-й километр кольцевой. Новые полосы деревьев появились на территории между МКАД и 114 школой. Здесь в числе добровольцев столичный мэр, инспектор по городу Минску и трудовой коллектив администрации Первомайского района. Помогают и курсанты Академии МВД.
В рамках 6 учебного дня у нас более 1-1,5 тысячи только вышли школьники на уборку территорий. Это своя территория школьная и прилегающая. Как правило, это уборка листвы и случайного мусора. Дальше к нам присоединяются студенты, колледжи.
Присоединились к масштабному экомарафону и председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сенаторы и весь трудовой коллектив верхней палаты парламента. Работы развернулись в парке имени 40-летия Великого Октября.
Впрочем, сегодня во всех районах города только на объектах Минскзеленстроя высадят более 10 тысяч кустарников и около 300 деревьев. Причем акцент - на растения, которые устойчивы к городским условиям.
Что нужно в жизни сделать? Посадить дерево, чтобы память была, чтобы дети твои росли и вспоминали: вот мой отец дерево посадил, как это здорово. Нужно здесь порядок наводить, здесь нужно заниматься, а не ходить по городу, бегать и разрисовывать здания - вандалами какими-то быть. Нормальные люди вот здесь будут. И запомните: чисто не там, где убирают, а где не мусорят. Любыми средствами и способами в городе будет наведен порядок во всех смыслах.
Осеннее озеленение затронет также городские территории. Принять участие в посадках могут все желающие. Каждому предоставят необходимый инвентарь. А работники зеленого строительства проконсультируют и помогут высадить растения правильно.
В этот субботник акцентируем внимание на работе на дворовых территориях. Этому предшествовала большая работа с населением.
Самые большие объемы посадок запланированы в Центральном, Советском, Фрунзенском и Заводском районах. Всего этой осенью в Минске появится рекордное количество кустарников - 274 тысячи.
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