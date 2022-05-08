Металлолом за продовольствие, и жизни за еду - как Запад помогает Украине, разбирался Андрей Сыч

Запад для помощи Украине объединился единым фронтом. На Украину теперь можно списать все, что угодно: и цензуру, и устранение конкурентов, и инфляцию, и много чего еще. Политики с высоких трибун активно посылают флюиды поддержки и даже ездят в Киев поднимать свой опавший рейтинг. Вот только пресловутая помощь, как и все 8 лет с момента начала гражданской войны, заключается лишь в поставках оружия.

Зато продукты питания вывозят в обратном направлении. Никто ведь не думал о том, что военная помощь оказывается бескорыстно. Пулеметы на Восток, а зерно на Запад. Все это в преддверии международного продовольственного кризиса. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч в авторской рубрике.

Помощь Украине всеобъемлющая и беспрецедентная. Весь коллективный Запад взялся за руки в хороводе гуманизма и человеколюбия. Казалось бы, вот-вот и в сторону Украины пойдут колонны гуманитарной помощи. Все бы хорошо, да только единственное, что обсуждают западные как бы пацифисты - это объемы поставок вооружения. Ровным счетом за последние десятилетия ничего не изменилось. Украина интересует англосаксов исключительно как инструмент геополитической игры в противостоянии с Россией и Китаем. При этом простым украинцам под видом спасения готовят голодную смерть. Как это реализуется? Я, Андрей Сыч, это рубрика "Скриншот", давайте разбираться.

Для начала важно понять, что в мирной Украине бюрократы Вашингтона и Брюсселя не заинтересованы. Эти гаранты выполнения Минских соглашений за 8 лет не сделали ровным счетом ничего для урегулирования гражданской войны в Украине. Вместо этого они поставляли оружие, подогревая противостояние. О том, почему так происходит, становится понятно после слов главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Эта война должна быть выиграна на поле боя

Когда о войне как единственном способе решения вопроса начинают говорить дипломаты, рассчитывать на мир явно не приходится. Именно такие голуби мира кружат сейчас вокруг господина Байдена. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала закон о ленд-лизе для Украины.

Мы очень гордимся этим законодательством, которое теперь будет направлено президенту на подпись. Ленд-лиз был моделью сотрудничества в борьбе за демократию тогда, во Второй мировой войне, и моделью для нас, как действовать сейчас. Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США

Вот такая маленькая историческая отсылочка от гуманистов, развязавших 201 горячий конфликт с момента окончания Второй мировой войны. Что касается истории, то самую малость замалчивается немаловажный аспект того самого ленд-лиза, а заключается он в том, что по своей сути это долговая кабала. Россия, например, как правопреемник СССР смогла закрыть долги только 21 августа 2006 года. Фактически спустя 61 год. В эти же кредитные обязательства сейчас загоняют Украину.





Знаете, это не проблема для Европы, они просто хотят воевать с Россией до последнего украинца, а если будет надо, в будущем будут воевать тоже до последнего поляка. Томаш Янковский, политолог, Польша

Заработать на Украине планируют абсолютно все, кто так старательно инвестировал в государственный переворот, т.е. на их языке в демократические преобразования. Германия, например, уже разрабатывает план по созданию так называемого зернового моста, целью которого является обеспечение бесперебойных поставок зерновых с территории Украины.

Как сотрудник железнодорожного транспорта, я обязан обеспечить доставку 20 млн тонн зерновых, чтобы предотвратить голодную катастрофу в мире. Михаэль Тойрер, статс-секретарь федерального Министерства транспорта ФРГ

В итоге Германия будет обеспечена украинским хлебом, а вот местные вместо пресловутой паляницы будут облизывать Javelin, но это только те, кому повезет. Дело в том, что основная часть вооружения, поставляемого на Украину, это устаревший хлам. Берлин, например, передал зенитные установки "Гепард", золотой век которых пришелся на 70-е годы, и (внимание) 100 пулеметов "Пила Гитлера". У маленьких любителей нацизма из батальона Калиновского радость от соприкосновения с оружием их кумиров вызвало истерический восторг.