Метеорит над Браславом

Еще одно небесное тело, но, вероятно, гораздо меньших размеров пролетело над Браславом. Необычную вспышку света заметили местные жители. Светящийся объект падал в районе озера Дривяты. Этот момент зафиксировала камера наблюдения на городской набережной. Специалисты предположили, что это был болид (метеор с высокой интенсивностью свечения). Сейчас очевидцы ищут место возможного падения, полагая, что не весь объект сгорел в атмосфере. Свечение наблюдалось позже на южном берегу озера, где нет населенных пунктов, а только леса и болота.



