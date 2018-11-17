Метеорный поток Леониды. Сегодня белорусы смогут увидеть звездопад, который случается раз в 33 года

Сегодня ночью белорусы смогут увидеть звездопад. Ежегодно в ноябре Земля встречается с самым известным метеорным потоком Леониды, который получил свое название, благодаря созвездию Льва. Ожидается, что в час можно будет увидеть от 15 до 25 метеоров. Подобные яркие звездопады происходят раз в 33 года, поэтому следующий настоящий метеоритный ливень астрономы прогнозируют только в 2031 году.