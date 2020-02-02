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Метеорология новой серии проекта "На контроле Президента"
Уметь предсказывать климатические изменения - это целая наука, основа которой грамотные специалисты и техника, способная непрерывно следить за капризами небесной канцелярии. Поэтому неудивительно, что сеть метеостанций в Беларуси не только обновляется, но и расширяется. Сейчас их чуть больше 50, но уже до конца года будет почти 70. Планируются, что все пункты наблюдения станут полностью автоматизированы, что позволит передавать данные о погоде каждые 10 минут.
Для сравнения, сейчас наблюдения фиксируются раз в три часа. За счет этого улучшится и качество прогнозов на ближайшие сутки. В чем особенность науки изучать погоду? Какие климатические исследования проводят в Беларуси? Где готовят будущих синоптиков? Метеорология попала в фокус новой серии проекта "На контроле Президента".
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