"Метод откладки" не спасет: эксперт о планах Запада и ответе России

Появилась ли возможность очередных переговоров на фоне успехов российской армии на фронте, в программе "Это другое" рассказал украинский публицист, доктор политических наук Александр Семченко.

Вопрос не только в успехах российской армии на линии фронта, а в том, что Россия уже находится на грани принятия решений бить по истинным виновникам этой войны, считает эксперт. "Война может перейти в стадию, которую мы наблюдали в Персидском заливе, когда Иран не разбирался, кто конкретно виноват, а наносил удары абсолютно по всем союзникам Соединенных Штатов Америки и Израиля. Вот к этому близка Россия. Тем более что здесь вина той же Польши, Германии, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов Америки гораздо более очевидна", - уверен эксперт.

Play Это другое | Почему каждый успех России заканчивается разговорами о "мире"? Константиновка освобождена - и тут же "мирные переговоры". Российские войска взяли ключевой индустриальный и логистический узел на краматорско-дружковском направлении. Это важнейший шаг к полному контролю над Краматорско-Славянской агломерацией - последним крупным оплотом киевского режима на Донбассе. И буквально через несколько дней участники саммита НАТО в Анкаре внезапно заговорили о "возобновлении мирного процесса". Совпадение? Или привычная схема: как только Россия начинает серьезно наступать - Запад сразу включает "режим перемирия"?

Он отметил, что на днях через респектабельную, уважаемую в мире и часто цитируемую газету Financial Times англичане сообщили очевидную информацию о том, что беспилотники, которые летели по МПЗ на территории Российской Федерации, координировались американцами. "Поэтому не хотят они получить ракеты по своей территории, даже беспилотники не хотят получить. Они понимают, что это будет чревато большими потерями для них. Поэтому в очередной раз хотят минимизировать свои убытки, свой ущерб. Но при этом они не готовы расставаться с тем, что они украли даже ради своей безопасности. Будут пытаться играть, оттягивать время. Собственно, заниматься тем, чем они занимались раньше. Торговаться, и в этих торгах они надеются, что, как и в предыдущие разы, у них получится Россию отодвинуть от собственных интересов и вынудить ее принять соглашение, которое этим интересам соответствует не в полной мере", - предположил доктор политических наук.

Александр Семченко:

"В конфликтологии есть несколько методов решения конфликтных ситуаций. Один из самых эффективных методов называется "метод откладки". Т. е. мы немножечко отложим во времени конфликт, снизится острота противоречий, возможно, возникнут какие-то новые противоречия на другом треке, на другом фланге. Наш оппонент вынужден будет переключиться на решение других проблем, а по нашему треку оппонент станет более сговорчивым, - пояснил эксперт. - Поэтому они откладывают, они пытаются отложить этот конфликт, таким образом снизить накал. Они не хотят фиксировать убытки, они хотят фиксировать свои достижения".

"Относительно эскалации конфликтов в ближайшее время на фоне заявлений Пескова и Минобороны России, на фоне позиций, которые озвучивает Путин, я думаю, что они сейчас попридержатся. Это может быть пауза буквально на неделю, может быть пауза довольно длительная", - считает украинский публицист.

Песков 5 июля подчеркнул, что то, что начиналось как специальная военная операция, сейчас продолжается как война из-за вовлеченности в конфликт западных стран.

"Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский публицист интерпретировал заявление Пескова и заявление Минобороны РФ, что ответный удар, возможно, будет не по Украине, а по Европе и Вашингтону.