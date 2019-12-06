В Беларуси по технологии 3Д моделирования прооперировано 50 детей

Белорусские хирурги каждый год спасают более 5-ти тысяч детских сердец. Речь - о коррекции патологий. При этом средний возраст пациентов - 1 год. Тысяча операций - это коррекция врожденного порока сердца. Половину из них проводят малоинвазивным методом. То есть без разрезов на теле малыша, остальные - на открытом сердце. В этом случае 70 % пациентов требуется полная остановка сердца. Чтобы не рисковать драгоценными минутами при тяжелых диагнозах хирурги отрабатывают этапы операции на специальных макетах сердца, напечатанных на 3Д-принтере. В прошлом году такая технология спасла жизни 12-ти пациентам. Еще 15 получили второй шанс на жизнь уже в этом году. Впервые такую операцию провели в 2016 году. За 3 года новая методика подарила второе рождение 50 малышам.



Среди них - и счастливая история маленькой Арины. Наша съемочная группа навестила ее, чтобы в канун Нового года показать - чудеса действительно случаются. На фотографии Арине 31 неделя. Именно на этом УЗИ вместе со снимком мама Юлия получила и неожиданную новость о том, что сердце ее малышки сформировано неправильно, и жить с такой патологией ребенок вряд ли сможет.







Ни секунды на раздумья, девочка увидит этот мир. Мама поверила в чудо - и оно случилось. Арина появилась на свет в Польше, но уже через 5 дней за ее здоровье всерьез взялись специалисты нашего Детского хирургического центра. Первую операцию Арине сделали, когда ей исполнился 1 месяц, через год - второе вмешательство с применением технологи 3Д печати. Сейчас Арине три с половиной. Девочка танцует, рисует, катается на самокате. Больше ничего не угрожает ее жизни и хорошему самочувствию.



Маленькая Арина - одна из первых пациентов ДХЦ, кому врожденный порок сердца исправляли, применив новую технологию. Все начинается с постановки диагноза, далее магнитно-резонансная томография - так врач получает двухмерное изображение органа. И уже после специальная программа построит 3Д модель маленького сердечка, которое и будет распечатано на специальном принтере.



Вот это сердечко годовалого пациента. Пластиковая модель - точная копия органа. Благодаря ей, хирург может тщательно изучить врожденный дефект: например сужение, расширение сосудов или отверстия в межжелудочковой перегородке и, соответственно, подобрать нужный операционный метод. Несмотря на то, что такое сердечко занимает треть моей ладони, на его печать может понадобиться от 4 часов до суток. Благодаря такому методу врачам доступна опция "репетиционная операция", а вместе с ней и возможность отработать на макете все необходимые этапы хирургического вмешательства.







Метод 3Д моделирования фактически подарил второе рождение полусотне маленьких белорусов. Один из последних прооперирован полторы недели назад. 5-месячный пациент родился с отсутствием легочной артерии. Сейчас малыш находится в реанимации под наблюдением медиков. За его будущее доктора спокойны. После реабилитации ребенок отправится домой, а маленькое пластиковое сердечко - в копилку успехов специалистов, на память о еще одной спасенной жизни.



