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Метод идентификации пальмового масла в продуктах разработали в НПЦ Национальной академии наук
Национальная академия наук Беларуси назвала топ-10 достижений науки в 2019 году. В этом списке и метод идентификации пальмового масла в продуктах - разработка коллектива НПЦ Национальной академии наук по продовольствию.
Как работает новая методика? Какое количество пальмового масла является безопасным для человека? Какие новые технологии предлагают ученые производителям для выпуска полезной пищи? Об этом и не только рассказала программе "События" Елена Моргунова, заместитель генерального директора НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук.
Интервью с Еленой Моргуновой смотрите 16 января в 18:30 на телеканале "Беларусь 24".
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