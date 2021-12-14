Метод холодных звонков применяют медики, чтобы сагитировать пациентов на вакцинацию

В агрогородке Клейники Брестского района от коронавируса привили уже больше 70 % взрослого населения. Это результат работы местного ФАПа. Фельдшер обзванивает всех, кто не привился, и напоминает про важность вакцинации лично каждому. Наш корреспондент Мария Тройнич расскажет подробнее.

Вакцинация в малых населенных пунктах

В агрогородке Клейники на прививку приходят семьями. Для супругов Конопацких это первый компонент вакцины. Говорят, на Новый год ждут в гости детей и внуков: поэтому хотят, чтобы праздники были безопасными. Ставить укол или нет - сомнений не возникало. К слухам семейная пара относится скептически: а вот мнение местного фельдшера Ольги Николаевны пользуется в агрогородке большим авторитетом.

Поступило к ней обращение или звонок, или в устной форме - она все сразу бросает и идет к тому человеку, который обратился за помощью!

Метод холодных звонков используют медики для вакцинации

Сегодня Клейниковский ФАП обслуживает больше 3000 человек. Среди них 600 пенсионеров и почти тысяча детей до 18 лет. Для одного специалиста объем работы серьезный. Но кроме своих основных обязанностей фельдшер успевает и обзвонить пациентов. Шутит, что метод холодного звонка хорошо себя оправдал.

Мы должны сосредоточенно обзвонить все наше население. Спросите, где они делали прививки, сколько компонентов уже сделали. Каждый день мы составляем план, сколько пациентов надо посетить. Мы обходим этих людей. Если нужно - прививаем. Ольга Солодуха, заведующий Клейниковским фельдшерско-акушерским пунктом

В местном ФАПе процедура вакцинации такая же, как и в поликлинике. Перед уколом обязательно измеряют температуру, давление и уровень кислорода в крови. А еще учитывают хронические заболевания.

В фельдшерско-акушерском пункте всего четыре кабинета. Но в маленьком учреждении проводят большую работу. Все амбулаторные карты хранят в электронном формате. Поэтому фельдшер оперативно может получить подробную информацию по каждому пациенту.

70 % жителей аг. Клейники привились от COVID-19

Прививают китайской вакциной. Она менее требовательна к условиям перевозки и хранения: препарату подходит температура до 8 градусов тепла. Всего в агрогородке уже привили 70 % жителей. По словам врачей, работа фельдшеров - большое подспорье в борьбе с пандемией. В Брестском районе сегодня 14 ФАПов, которые объединены в единую базу.

Сейчас они более информативны. Некоторые имеют планшеты. Приходят на вызовы к пациентам, открывают базу данных и смотрят все в текущем режиме. Например, вчера пациент сдал анализы. Он открыл планшет, посмотрел - и сориентировался, что дальше делать. Евгений Копылец, главврач Брестской городской больницы