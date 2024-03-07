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Методический сбор военных инструкторов прошел в Витебской области

Методический сбор военных состоялся в Витебской области. Военнослужащие соединений и частей, прошедших обучение в российском 333-м центре боевой подготовки, демонстрировали навыки участникам сбора. Белорусские специалисты активно изучают современные методы ведения войны. Особое внимание уделено одиночной подготовке личного состава с упором на максимальную автономность военнослужащих в условиях боя.

Здесь развернута тактическая подготовка личного состава, огневая подготовка, тактическая медицина, минно-взрывное дело как элемент инженерной подготовки. Также отдельным вопросом рассматривается применение БЛА как разведывательного типа, так и нанесение поражения огневым средствам и личным составам противника.
Андрей Жук, замначальника 2-го управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь

Многие элементы ведения боевой подготовки выработаны в результате специальной военной операции.

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