Методический сбор военных инструкторов прошел в Витебской области

Здесь развернута тактическая подготовка личного состава, огневая подготовка, тактическая медицина, минно-взрывное дело как элемент инженерной подготовки. Также отдельным вопросом рассматривается применение БЛА как разведывательного типа, так и нанесение поражения огневым средствам и личным составам противника.

Андрей Жук, замначальника 2-го управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь