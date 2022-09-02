3.66 BYN
Методику и содержание открытого урока Президента оценили в Гродненском медуниверситете
"Историческая память - дорога в будущее!" В стране продолжаются обсуждения открытого урока, который в День знаний провел глава государства со школьниками и студентами. В Гродненском медуниверситете онлайн-трансляцию смотрели представители разных курсов и факультетов. Тема сохранения исторической памяти близка абсолютно всем студентам. Молодое поколение должно помнить подвиги своих предков, чтобы, опираясь на героическую историю, строить будущее своей страны. Студенчество - это наиболее активная и пытливая часть общества, поэтому будущих медиков заинтересовали и другие темы, озвученные на открытом уроке. От развития образования и действий государства во время пандемии до политической обстановки в мире и работы экономики в период санкций.
Татьяна Экстратова, студентка Гродненского государственного медицинского университета: Президент открыто отвечал на все вопросы касаемо политики, экономики, образования, медицины. Больше всего мне понравилась тема экономики Беларуси. Несмотря на все санкции, Беларусь продолжает активно поддерживать отношения с Китаем. Мы не планируем останавливаться на этом. Мы продолжаем искать новые рынки для того, чтобы наша экономика продолжала развиваться.
Фатима Гаджиева, завкафедрой Гродненского государственного медицинского университета: Действительно, очень методически правильным было начало урока, когда Президент начал открытый разговор с аудиторией. Он проверил по журналу, присутствует кто-то или отсутствует. Ну, конечно, все присутствовали. И затем начал с достаточно открытой критики в свой адрес. Это такой формат работы с современной молодежью, которая имеет свое мнение. Они читают, они знают о своих правах.
Вопросы, озвученные на открытом уроке, в ближайшее время станут темой для обсуждения на диалоговых площадках в высших учебных заведениях страны.