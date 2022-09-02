Методику и содержание открытого урока Президента оценили в Гродненском медуниверситете

Фатима Гаджиева, завкафедрой Гродненского государственного медицинского университета: Действительно, очень методически правильным было начало урока, когда Президент начал открытый разговор с аудиторией. Он проверил по журналу, присутствует кто-то или отсутствует. Ну, конечно, все присутствовали. И затем начал с достаточно открытой критики в свой адрес. Это такой формат работы с современной молодежью, которая имеет свое мнение. Они читают, они знают о своих правах.