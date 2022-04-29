Методику Витебского медуниверситета по патриотическому воспитанию могут взять за основу другие вузы

Методы работы по гражданско-патриотическому воспитанию Витебского медуниверситета могут внедрить в образовательный процесс и другие вузы Беларуси. Об этом на выездном заседании учебно-методического объединения по высшему медицинскому, фармацевтическому образованию сообщила первый замминистра здравоохранения Елена Кроткова. Здесь вместе с молодежью преподаватели соблюдают сложившиеся традиции и ищут новые формы работы, проекты. На встрече также говорили о повышении качества медицинского образования, прогрессивных исследованиях и новых методиках.



Елена Кроткова, первый замминистра здравоохранения Беларуси:

Наш весь образовательный процесс строится на внедрении новых инновационных методик, в том числе это и стандартизированный пациент, использование симуляционного центра, использование новых методов работы в группе. Все, что есть в мире в медицинском образовании, есть в нашей стране. Поэтому наши выпускники настолько ценятся, ценится их уровень знаний и практических навыков.



Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:

Мы должны понимать, что врач - это публичная личность, это авторитет. И будь это небольшой населенный пункт, городок или областной центр - всегда на виду вся его позиция, здоровый образ жизни и его гражданская позиция, и его отношение к патриотическому воспитанию. Поэтому вот в чем важность воспитания врача не только как профессионала, но и как гражданина, патриота нашей Родины.



В университете создана интернет-площадка, посвященная сотрудникам и студентам Витебского мединститута времен Великой Отечественной, разрабатывается проект "Аллея славы", а также патриотические пешие и велопоходы по местам боевой славы страны.