Европейская демократия продолжает пробивать дно, а проявления расизма и фашизма стали все более отчетливыми. Массовая гибель беженцев на границе Марокко с Испанией, где от рук силовиков погибли не менее 49 человек, сотни подверглись избиениям. Такое мнение нашему телеканалу высказал Станислав Мезенцев.



По словам эксперта, миграционный вопрос уже давно стал инструментом, который коллективный Запад активно использует в своих корыстных интересах, причем не возлагая на себя никакой ответственности и замалчивая трагедии тысяч беженцев.



Станислав Мезенцев, старший научный сотрудник Института Африки РАН, исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Россия):

Это трагедия - избиение, насилие против безоружного гражданского населения со стороны вооруженных полицейских формирований сил специального назначения Испании и Марокко - не получила своего освещения достойного и оценки мирового сообщества, потому что глобальные средства массовой информации находятся под контролем тех, кому невыгодно эту ситуацию освещать. Почему они не кричат везде и почему не говорят? Потому что те, кто платят, те, кто держит глобальный информационный поток, имеют указания не предавать этот случай огласке.

"Угроза расизма и фашизма в Европе нарастает, и принимаем беженцев из Украины не только потому, что они белые, и не потому, что мы хотим принимать, есть такое указание их принимать, они не могут не подчиняться коллективному центру управления. Вот Россия и Беларусь прекратили подчиняться коллективному центру. ВОЗ, ООН, Вашингтон - все эти мероприятия якобы созданы для защиты интересов всех, только, к сожалению, нельзя защитить интересы всех, пока есть государство, всегда государство будет преследовать свои. Хорошее государство, как они говорят, американское, демократическое, плохое, как они говорят, наше российское, ваше белорусское", - подытожил Мезенцев.