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Мезенцев: История помнит и никогда не забудет подвиг советского солдата
История помнит и никогда не забудет подвиг советского солдата. Об этом в специальном репортаже "Союзная сила: общая Победа" заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Подло сносить памятники тем, кто лежит в земле, на которой сегодня выстраивается русофобская политика, считает политик. По его словам, история помнит и никогда не забудет подвиг советского солдата, подвиг солдат стран антигитлеровской коалиции. Сегодня в Париже слышны совершенно немыслимые формулы, которые обозначает глава французского государства в отношении специальной военной операции. И это при том, что генерал Шарль де Голль,лидер французского Сопротивления, не мог себе представить, что его странаостанется вне борьбы с фашизмом. "Разве это не пример? Разве это не шкала оценок и для тех людей, кто сегодня давит на Россию, Беларусь, кто сегодня зачеркивает великое прошлое, но при этом не формирует великое настоящее?" - задается вопросом государственный секретарь Союзного государства.
Смотрите специальный репортаж "Союзная сила: общая Победа" ЗДЕСЬ
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