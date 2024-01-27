Мезенцев о перспективе реализации модели "две страны - одна экономика"

В 2024 году исполняется 25 лет с момента подписания договора о Союзном государстве Беларуси и России. О главном, что было сделано нашими странами за это время, в программе "Вопрос номер один" рассказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

У Беларуси и России есть фундамент - союзный договор, потенциал которого огромен, уверен госсекретарь. "4 ноября 2021 года начался новый этап - этап реальной экономической интеграции", - считает он.

По словам госсекретаря СГ, модель "две страны - одна экономика", которую предлагали эксперты и ученые, в какой-то момент была малореалистичной. "Сегодня мы значительно больше к ней приблизились. Это не значит, что с какого-то дня или с какого-то часа по щелчку или по звонку будильника все реализуется в рамках единой наднациональной промышленной политики или политики в агросфере и так далее. Тут не надо упрощать, - пояснил Мезенцев. - Но тенденция к тому, чтобы мы были сильнее и не создавали себе условия необоснованной конкуренции, очевидна".

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Госсекретарь Союзного государства рассказал, что на сегодняшний день Министерство промышленности и торговли России и Министерство промышленности Республики Беларусь предложили модель, когда комплектующие, произведенные в Беларуси и Российской Федерации, будут восприниматься производителями обеих стран без каких-либо изъятий, без препон, с доверием. Эта модель поддержана правительствами. Дмитрий Мезенцев убежден, что она будет поддержана и президентами.

В этой модели возрастает роль торгово-промышленных палат и министерств обеих стран. "То есть реальная промышленная политика такой глубины и масштаба становится сегодня обыденным делом, такого не было никогда в рамках союзного строительства", - подчеркнул госсекретарь.