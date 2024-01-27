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Мезенцев о планах создания сетевого университета высоких технологий Союзного государства
Стратегия единого научно-технологического пространстваСоюзного государства до 2035 года будет предлагаться к утверждению. Об этом в программе "Вопрос номер один" заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Стратегия единого научно-технологического пространства Союзного государства - это уникальный документ, который позволит объединить не только научные потенциалы, отметил госсекретарь. "Объединить не значит притянуть к себе, - пояснил он. - Объединить возможности для проведения научных исследований: прикладных, фундаментальных. Не тратить лишние деньги на создание параллельной или конкурентной научной базы. Результат двоих - это результат всех: Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства образования, Российской академии наук, Курчатовского института, Министерства образования и науки России. Вот они, координаторы этой стратегии".
Безусловно, мы хотим, чтобы вузы и научные центры максимально подключались к такой работе. И здесь мы серьезно говорим о создании сетевого университета высоких технологий Союзного государства. Он должен быть размещен в Минске.
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