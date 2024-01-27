Мезенцев о том, как Запад лукаво предложил равноправное партнерство - что из этого вышло

В союзном строительстве за последнее время сделано очень много. Стали ли санкции Запада своего рода триггером в развитии Союзного государства Беларуси и России, в программе "Вопрос номер один", заглянув в историю, пояснил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Союзный договор был подписан 8 декабря 1999 года, тогда никаких санкций не было, напомнил госсекретарь СГ. "Тогда был лукавый прогноз Запада. Они нам предлагали сделать нас равноправными партнерами, сделать странами, интересы которых будут учитываться в полном объеме, как и стран Запада. Время показало, что это не так, и тот прогноз был неискренним и неубедительным. Просто поверили в него слишком рьяно, что не надо было делать", -считает Дмитрий Мезенцев.

Девяностые годы прошли, наступило отрезвление и появилась реальная оценка угроз, вызовов, стоящих перед Беларусью и Россией, сказал он. Сегодня есть убедительная позиция национальных лидеров вести свою политику самостоятельно, сверяя ее с тем, что делает Запад. "Убежден в том, что следующие поколения западных политиков сделают выводы из тех глобальных ошибок, которые Запад совершил на протяжении последних (десятилетий - Прим. ред.)", - сказал госсекретарь СГ.

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Дмитрий Мезенцев напомнил, что в конце 80-х годов руководство еще не объединенной Германии, президент Соединенных Штатов, ряд европейских лидеров убеждали руководство Советского Союза согласовать объединение ГДР и ФРГ, призывали вывести советский военный контингент из стран Восточной Европы, обосновывая это необходимостью снять угрозы для безопасности Европы. "Обозначали это как мощнейший фактор повышения уровня безопасности для планеты. Что получилось? - задается вопросом госсекретарь. - Если бы тогда канцлер Германии сказал руководству СССР, главе советского государства: сейчас вы отступите, просто так сдадите память о миллионах советских воинов, которые пришли освобождать Европу от фашизма; сейчас отступите, поддавшись на лукавые посулы, в том числе и Нобелевской премии мира; сейчас вы сдадите память, национальные интересы, чтобы стать "лучшим немцем 1990 года", и мы через несколько десятков лет приведем танки Leopard на территорию Советского Союза, и наши танки, наши немецкие танки с крестами будут утюжить вашу землю, щедро политую кровью советского солдата, который освобождал территорию СССР от фашистского ига, - как бы тогда реагировал Советский Союз?! Но ведь сегодня происходит именно так!"