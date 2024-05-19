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Мезенцев: Один из важнейших вопросов - повышение качества профессионального образования

Мезенцев: Один из важнейших вопросов - повышение качества профессионального образования

Дмитрий Мезенцев дал интервью в "Главном эфире" телеканалу "Беларусь 1". Обсудили вопросы образования. Андрей Иванец и Сергей Кравцов представили коллегии двух министерств содержательные вопросы.

Один из них - важнейший сегодня. Это повышение качества профессионального образования для тех специалистов, которые востребованы в рамках проведения единой промышленной политики Союзного государства.
Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства

Решение, которое было принято в январе текущего года, снижение всех возможных барьеров для поставки комплектующих для продукции, которая производится на территории России. И наоборот.

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