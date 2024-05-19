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Мезенцев: Реализуется программа Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности
Одна наша большая Родина под надежной защитой. Но какой ценой это дается? Вот этот статус "Беларусь - островок безопасности в регионе".
На неделе об этом говорили погранведомства двух стран. Позиции сверили также и сферы образования. Одна из тем - подготовка кадров.
Что осталось за закрытыми дверями двух встреч? И куда направляется союзная магистраль? Эксклюзив "Главного эфира" - интервью с Дмитрием Мезенцевым.
Вопросы, с учетом усложнения обстановки в Восточно-Европейском регионе, совершенствование взаимодействия пограничных служб, звучали 4 предметных доклада. В том числе и как реализуется программа Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности. Начало работы программы - это текущий год. Завершение - конец 2027 года. Выделено около 3 млрд рублей.
Основная цель - защитить западные рубежи Союзного государства.
Проанализировав план работы пограничных ведомств, мы определили корректировки в пользу упрощения отношений, повышения совместной профессиональной подготовки личного состава.
Подробности интервью смотрите здесь.
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