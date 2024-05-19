Мезенцев: Реализуется программа Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности

Вопросы, с учетом усложнения обстановки в Восточно-Европейском регионе, совершенствование взаимодействия пограничных служб, звучали 4 предметных доклада. В том числе и как реализуется программа Союзного государства по обеспечению пограничной безопасности. Начало работы программы - это текущий год. Завершение - конец 2027 года. Выделено около 3 млрд рублей.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства

